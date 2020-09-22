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«Слід»: чем заинтересуют 15―16 серии детективного сериала

22.09.2020

Сегодня, 22 сентября, в 20:15 в эфир телеканала СТБ выйдут 15 и 16 серии детективного сериала «Слід», в котором сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство фермера Ивана Хрущенко, которое инсценировали под несчастный случай, а также таинственную смерть актера Анатолия Смирнова. Все детали читайте в материале. 

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Больше по теме: Детективные сериалы: премьеры 2020 года

В 15―16 сериях сериала «Слід» вы узнате:

  • Кто и зачем решил убить фермера Ивана Хрущенко и инсценировал его смерть под несчастный случай?
  • Почему подозрения упали на жениха дочери погибшего? Или же парня просто подставили?
  • Почему в расследовании гибели актера Анатолия Смирнова оказалось сразу три подозреваемых?
  • Неужели личная неприязнь коллеги по работе могла стать причиной смерти?

Video: «Слід»: чем заинтересуют 15―16 серии детективного сериала

Сериал Слід 15 и 16 серии на сайте СТБ уже 22.09.2020. О чем сюжет пятнадцатой и шестнадцатой серий фильма Слід читайте в анонсе

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