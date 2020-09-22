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«Слід»: чим зацікавлять 15―16 серії детективного серіалу

22.09.2020

Сьогодні, 22 вересня, о 20:15 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 15 і 16 серії детективного серіалу «Слід», у якому співробітники Особливої ​​Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть убивство фермера Івана Хрущенка, яке інсценували під нещасний випадок, а також таємничу смерть актора Анатолія Смирнова. Всі деталі читайте в матеріалі.

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Більше на тему: Детективні серіали: прем’єри 2020 року

У 15―16 серіях серіалу «Слід» ви дізнаєтесь:

  • Хто і навіщо вирішив убити фермера Івана Хрущенка та інсценував його смерть під нещасний випадок?
  • Чому підозри впали на нареченого дочки загиблого? Може, хлопця просто підставили?
  • Чому в розслідуванні загибелі актора Анатолія Смирнова виявилося відразу троє підозрюваних?
  • Невже особиста неприязнь колеги по роботі могла стати причиною смерті?

Video: «Слід»: чим зацікавлять 15―16 серії детективного серіалу

Серіал Слід 15 і 16 серії на сайті СТБ вже 22.09.2020. Про що сюжет п'ятнадцятої і шістнадцятої серій фільму Слід читайте в анонсі

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