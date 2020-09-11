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«Слід»: чем заинтересуют 1―4 серии детективного сериала

11.09.2020

Сегодня, 11 сентября, в 19:00 состоится премьера нового детективного сериала «Слід», в котором сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач начнут расследования самых резонансных преступлений. И в первых сериях зрители с интересом будут наблюдать, смогут ли следователи ОСА поймать Органиста — маньяка, который безжалостно убивает 10-летних девочек в столице, при этом вырезая их внутренние органы. Все детали читайте в материале. 

слід

Больше по теме: Главные актеры сериала «Слід»

В 14 сериях сериала «Слід» вы узнате:

  • Почему было принято решение создать Особое Следственное Агентство?
  • Как Ольга Косач будет собирать свою команду в Особое Следственное Агентство?
  • Какие версии относительно Органиста будут отрабатывать сотрудники ОСА?
  • Кто на самом деле окажется маньяком-убийцей и почему он творил все эти зверства?

След – 1 серия от 11.09.2020 смотреть онлайн
След – 2 серия от 11.09.2020 смотреть онлайн

Video: «Слід»: чем заинтересуют 1―4 серии детективного сериала

Сериал Слід 1, 2, 3, 4 сери на сайте СТБ уже 11.09.2020. О чем сюжет первой, второй, третьей и четвертой серии фильма Слід читайте в анонсе

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