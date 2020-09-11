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«Слід»: чим зацікавлять 1―4 серії детективного серіалу

11.09.2020

Сьогодні, 11 вересня, о 19:00 відбудеться прем’єра нового детективного серіалу «Слід», у якому співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач почнуть розслідування найрезонансніших злочинів. І в перших серіях глядачі з цікавістю спостерігатимуть, чи зможуть слідчі ОСА зловити Органіста — маніяка, який жорстоко вбиває 10-річних дівчаток у столиці, вирізаючи їхні внутрішні органи. Усі деталі читайте в матеріалі.

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Більше на тему: Головні актори серіалу «Слід»

У 14 серіях серіалу «Слід» ви дізнаєтесь:

  • Чому було ухвалено рішення створити Особливу Слідчу Агенцію?
  • Як Ольга Косач збиратиме свою команду в Особливу Слідчу Агенцію?
  • Які версії щодо Органіста відпрацьовуватимуть співробітники ОСА?
  • Хто насправді виявиться маніяком-убивцею і чому він коїв усі ці звірства?

Video: «Слід»: чим зацікавлять 1―4 серії детективного серіалу

Серіал Слід 1, 2, 3, 4 сери на сайті СТБ вже 11.09.2020. Про що сюжет першої, другої, третьої і четвертої серії фільму Слід читайте в анонсі

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