Скакалка є тренажером, відомим кожному ще з дитинства. Проте мало хто знає, що завдяки стрибкам на ній можна поліпшити стан свого здоров’я і отримати гарну фігуру. Експерт і ведуча проєкту «Щасливі за сім днів» Марина Боржемська розповіла, які є плюси і мінуси стрибків на скакалці. Детальніше — далі.

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Користь стрибків на скакалці

Ведуча проєкту «Щасливі за сім днів» Марина Боржемська впевнена, що скакалка може стати відмінним помічником у побудові гарної фігури. Все тому, що вона задіює різні групи м’язів і розвиває низку навичок одночасно. Отже, тренування зі скакалкою можуть:

сприятливо вплинути на стан серцево-судинної та дихальної систем;

позитивно позначитися на стані опорно-рухового та вестибулярного апарату, підвищити витривалість, скоригувати поставу, поліпшити координацію;

підкачати ноги, створити гарну лінію плечей, підтягнуті руки, стрункі стегна та сідниці, плоский живіт;

допомогти у схудненні.

Кому не можна стрибати на скакалці

Проте, за словами Марини, такі вправи підійдуть не всім. Існують деякі протипоказання до стрибків на скакалці. До них можна зарахувати:

захворювання хребта та кісткових тканин;

проблеми з тиском;

наявність великої надмірної ваги.

Якщо ж у вас є захворювання серцево-судинної системи, то перед початком подібних тренувань варто проконсультуватися з лікарем.

Не пропустіть прем’єру проєкту «Щасливі за сім днів» 6 лютого о 18:40 на телеканалі СТБ!

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