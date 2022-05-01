Скакалка является тренажером, известным каждому еще с детства. Тем не менее, мало кто знает, что благодаря прыжкам на ней можно улучшить состояние своего здоровья и получить красивую фигуру. Эксперт и ведущая проекта «Счастливы за семь дней» Марина Боржемская рассказала, какие есть плюсы и минусы прыжков на скакалке. Подробнее — далее.

Больше по теме: Моя миссия ― делать женщин красивыми: Марина Боржемская о проекте «Счастливы за семь дней»

Польза прыжков на скакалке

Ведущая проекта «Счастливы за семь дней» Марина Боржемская уверена, что скакалка может стать отличным помощником в построении красивой фигуры. Все потому, что она задействует различные группы мышц и развивает ряд навыков одновременно. Итак, тренировки со скакалкой могут:

оказать благотворное влияние на состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем;

положительно сказаться на состоянии опорно-двигательного и вестибулярного аппарата, повысить выносливость, скорректировать осанку, улучшить координацию;

подкачать ноги, создать красивую линию плеч, подтянутые руки, стройные бедра и ягодицы, плоский живот;

помочь в похудении.

Кому нельзя прыгать на скакалке

Тем не менее, по словам Марины, такие упражнения подойдут не всем. Существуют некоторые противопоказания к прыжкам на скакалке. К ним можно причислить:

заболевания позвоночника и костных тканей;

проблемы с давлением;

наличие большого избыточного веса.

Если же у вас имеются заболевания сердечно-сосудистой системы, то перед началом подобных тренировок стоит проконсультироваться с врачом.

Не пропустите премьеру проекта «Счастливы за семь дней» 6 февраля в 18:40 на телеканале СТБ!

Больше по теме: Как начать любить себя: советы Андрея Жельветро

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.