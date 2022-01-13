6 февраля в 18:40 на СТБ состоится премьера мейковер-шоу «Счастливы за семь дней». Улучшать физическое состояние героинь в нем будет эксперт Марина Боржемская. Ведущая поделилась с нами своей миссией на проекте и рассказала, почему понимает героинь, как никто другой. Подробнее ― далее.

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Марина Боржемская является опытным фитнес-тренером и специалистом по правильному питанию. Ее советы уже много лет помогают людям терять лишний вес и становиться здоровее. Именно поэтому на проекте «Счастливы за семь дней» обрести хорошую физическую форму героиням будет помогать Марина. Ведущая рада от того, что мейковер будет делать украинок счастливее.

«Мы можем гордиться тем, что всего лишь за неделю можно изменить направление, представление и дать надежду на то, что можно жить иначе. Показать человеку, какой бывает жизнь. Показать женщине, наконец, что она женщина. Потому что сейчас, к сожалению, очень много женщин, которые будут смотреть этот проект, будут видеть себя в наших героинях», ― поделилась ведущая.

Марина не по наслышке знает, что такое погрязнуть в рутине и быту. Редакции сайта STB.UA она рассказала, что сама пережила похожую ситуацию и потому понимает героинь проекта, как никто другой.

«Я хочу сказать, что я была в таком же состоянии, как эти женщины. Так же все было в порядке, но наступил такой период в моей жизни, что я забыла о том, что я женщина. Я стала кухаркой, я стала домохозяйкой, я работала, но не смотрела на себя в зеркало. Вообще. Потому что я не видела в зеркале женщину. Потому что у этой женщины очень много хлопот, очень много проблем и ей нужно их решать», ― поделилась Марина Боржемская.

На проекте «Счастливы за семь дней» Марина будет применять все свои знания, чтобы украинские женщины стали красивее и здоровее.

«Моя миссия ― делать женщин красивыми. А это о чем говорит? Это спорт, здоровое питание. Все то, что я люблю, все то, что я транслирую. И мне очень понравилось название нашего проекта. Потому что это похоже на отголосок того, чем я занималась раньше, ― “Зважені та щасливі”. И мне нравится, что то счастливое переросло в “Счастливы за семь дней” и у меня та же миссия ― я делаю красивые тела и дарю надежду женщинам, что даже в домашних условиях можно за собой ухаживать и выглядеть прекрасно», ― сказала Марина.

Поделилась ведущая и тем, чем для нее является проект «Счастливы за семь дней».

«Это о здоровье, о последствиях, о любви, о чувствах, о жизни и о собственном “Я”», ― выразила мнение ведущая.

Смотрите премьеру «Счастливы за семь дней» 6 февраля в 18:40 на СТБ.

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