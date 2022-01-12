Уже 6 февраля в 18:40 в эфир СТБ выходит проект «Счастливы за семь дней». В преддверии премьеры эксперт и ведущий Андрей Жельветро поделился с нами своими впечатлениями от мейковер-шоу. Андрей рассказал, как будет происходить перевоплощение героинь и чем проект будет полезен всем телезрителям. Подробнее ― далее.

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Андрей Жельветро уже много лет профессионально занимается психологией. В его арсенале знания по всем основным видам групповой и индивидуальной терапии. Поэтому Андрей точно знает, как достучаться до каждой из героинь и улучшить ее душевное состояние. Психолог рассказал, как будет вестись работа на проекте.

«Наш проект больше ориентирован на тех женщин, которые устали в своей жизни, от каких-то трудностей, проблем, у которых была сложная судьба или сложное детство. Мы работаем с ними по разным направлениям: психологическое, физическое, помогаем им изменить свои убеждения, установки, привычки для того, чтобы они стали довольны своей жизнью», ― поделился Андрей Жельветро.

Эксперт уверен, что изменить свою жизнь за неделю более чем реально. И героини проекта «Счастливы за семь дней» своим примером это доказывают.

«Многим может казаться, что это невозможно ― измениться за семь дней, что это какой-то маркетинг. На самом деле, вы увидите, какая наша героиня в начале и какой она становится в конце. Как горят её глаза, как преображается ее внешность, как исправляется ее осанка. Насколько она, действительно, начинает ценить и любить себя», ― рассказал Андрей.

Поделился психолог и тем, как проект поможет не только его героиням, но и всем телезрителям:

«Я уверен, что фишка нашего проекта в том, что мы не просто показываем и обнажаем иногда трагичность судьбы какого-то человека, но мы показываем пути решения, конкретные способы и методы, которые зрители могут применять в своей жизни, для того, чтобы справиться с проблемами, которые есть в их судьбах».

Андрей Жельветро смело заявляет об уникальности проекта «Счастливы за семь дней». Он рассказал, в чем это проявляется и почему телезрителям нужно смотреть мейковер-шоу.

«Первая причина, почему нужно смотреть наш проект, ― это практичность. Вы увидите, что можно делать с любой проблемой, которая есть в вашей жизни. Потому что неразрешимых проблем нет, и мы это доказываем. Вторая причина ― это уникальность. Подобного проекта ― настолько реалистичного, динамичного, настолько откровенного ― на нашем телевидении нет. И третья, скромно скажу, это уникальный состав экспертов: Надя Матвеева, Марина Боржемская и я, новое лицо на канале», ― поделился мнением Андрей Жельветро.

Не пропустите премьеру проекта «Счастливы за семь дней» 6 февраля в 18:40 на телеканале СТБ!

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