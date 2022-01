Уже 6 лютого о 18:40 в ефір СТБ виходить проєкт «Щасливі за сім днів». Напередодні прем’єри експерт і ведучий Андрій Жельветро поділився з нами своїми враженнями від мейковер-шоу. Андрій розповів, як відбуватиметься перевтілення героїнь і чим проєкт буде корисний усім телеглядачам. Докладніше ― далі.

Андрій Жельветро вже багато років професійно займається психологією. У його арсеналі знання з усіх основних видів групової та індивідуальної терапії. Тому він точно знає, як достукатися до кожної з героїнь і поліпшити її душевний стан. Психолог розповів, як вестиметься робота на проєкті.

Експерт упевнений, що змінити своє життя за тиждень більш ніж реально. І героїні проєкту «Щасливі за сім днів» своїм прикладом це доводять.

Поділився психолог і тим, як проєкт допоможе не тільки його героїням, а й усім телеглядачам:

Андрій Жельветро сміливо заявляє про унікальність проєкту «Щасливі за сім днів». Він розповів, у чому це проявляється і чому телеглядачам варто дивитися мейковер-шоу.

Не пропустіть прем’єру проєкту «Щасливі за сім днів» 6 лютого о 18:40 на телеканалі СТБ!

