Уже 6 лютого о 18:40 в ефір СТБ виходить проєкт «Щасливі за сім днів». Напередодні прем’єри експерт і ведучий Андрій Жельветро поділився з нами своїми враженнями від мейковер-шоу. Андрій розповів, як відбуватиметься перевтілення героїнь і чим проєкт буде корисний усім телеглядачам. Докладніше ― далі.

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Андрій Жельветро вже багато років професійно займається психологією. У його арсеналі знання з усіх основних видів групової та індивідуальної терапії. Тому він точно знає, як достукатися до кожної з героїнь і поліпшити її душевний стан. Психолог розповів, як вестиметься робота на проєкті.

«Наш проєкт більше орієнтований на тих жінок, які втомилися у своєму житті від якихось труднощів, проблем, у яких була складна доля або складне дитинство. Ми працюємо з ними за різними напрямами: психологічний, фізичний, допомагаємо їм змінити свої переконання, установки, звички для того, щоб вони стали задоволені своїм життям», ― поділився Андрій.

Експерт упевнений, що змінити своє життя за тиждень більш ніж реально. І героїні проєкту «Щасливі за сім днів» своїм прикладом це доводять.

«Багатьом може здаватися, що це неможливо ― змінитися за сім днів, що це якийсь маркетинг. Насправді, ви побачите, яка наша героїня на початку і якою вона стає в кінці. Як горять її очі, як перетворюється її зовнішність, як виструнчується її постава. Наскільки вона, справді, починає цінувати і любити себе», ― розповів Андрій Жельветро.

Поділився психолог і тим, як проєкт допоможе не тільки його героїням, а й усім телеглядачам:

«Я впевнений, що фішка нашого проєкту в тому, що ми не просто показуємо і оголюємо іноді трагічність долі якоїсь людини, але ми показуємо шляхи вирішення, конкретні способи і методи, які глядачі можуть застосовувати у своєму житті, для того, щоб упоратися з проблемами, які є в їхніх долях».

Андрій Жельветро сміливо заявляє про унікальність проєкту «Щасливі за сім днів». Він розповів, у чому це проявляється і чому телеглядачам варто дивитися мейковер-шоу.

«Перша причина, чому треба дивитися наш проєкт, ― це практичність. Ви побачите, що можна зробити з будь-якою проблемою, яка є у вашому житті. Тому що нерозв’язних проблем немає, і ми це доводимо. Друга причина ― це унікальність. Подібного проєкту ― настільки реалістичного, динамічного, настільки відвертого ― на нашому телебаченні немає. І третя, скромно скажу, це унікальний склад експертів: Надя Матвєєва, Марина Боржемська і я, нове обличчя на каналі», ― поділився думкою Андрій Жельветро.

Не пропустіть прем’єру проєкту «Щасливі за сім днів» 6 лютого о 18:40 на телеканалі СТБ!

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