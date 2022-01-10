Уже зовсім скоро відбудеться прем’єра «Щасливі за сім днів». Напередодні старту своїми думками про проєкт поділилася ведуча, фітнес-тренерка і фахівчиня з правильного харчування Марина Боржемська. Детальніше — далі.

Усе менше часу залишається до прем’єри проєкту «Щасливі за сім днів». У ньому героїні зможуть за тиждень змінити не тільки свій зовнішній вигляд, а й внутрішній світ. А допомагати їм у цьому будуть зіркові експерти. Однією з них стала Марина Боржемська. На своїй сторінці в Instagram ведуча поділилася враженнями від прем’єри.

«Я у неймовірному захопленні та очікуванні — адже дуже кортить показати вам те, заради чого і кого ми так довго працювали, не спали ночами, вставали спозарання, їздили у відрядження по всій Україні», — написала Марина.

Зіркова ведуча також зізналася, що за час знімань команда проєкту пережила величезний спектр емоцій: від смутку і хвилювань до щастя і довіри.

Крім того, Марина закликала всіх телеглядачок не боятися змінювати своє життя.

«Мені б хотілось, щоб ті перевтілення, які ви побачите у проєкті, надихнули вас та показали, що можна змінити своє життя у будь-якому віці, будь-яких умовах, незважаючи на те, де ви живете та ким працюєте, — головне віра, бажання, ціль та мета, до якої ми крокуємо разом. У нас одне життя, і ми маємо його прожити гідно та саме так, як хочеться нам, щоб не жалкувати ні про що», — поділилася думками ведуча.

А прем’єра «Щасливі за сім днів» відбудеться вже 6 лютого о 18:40 на СТБ. Не пропустіть!

Video: Марина Боржемська про прем’єру «Щасливі за сім днів» Незабаром відбудеться прем'єра Щасливі за сім днів. Своїми думками про проєкт Щасливі за сім днів поділилася ведуча Марина Боржемська.

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