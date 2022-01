Марина Боржемська про прем’єру «Щасливі за сім днів»

Уже зовсім скоро відбудеться прем’єра «Щасливі за сім днів». Напередодні старту своїми думками про проєкт поділилася ведуча, фітнес-тренерка і фахівчиня з правильного харчування Марина Боржемська. Детальніше — далі.

Усе менше часу залишається до прем’єри проєкту «Щасливі за сім днів». У ньому героїні зможуть за тиждень змінити не тільки свій зовнішній вигляд, а й внутрішній світ. А допомагати їм у цьому будуть зіркові експерти. Однією з них стала Марина Боржемська. На своїй сторінці в Instagram ведуча поділилася враженнями від прем’єри.

Зіркова ведуча також зізналася, що за час знімань команда проєкту пережила величезний спектр емоцій: від смутку і хвилювань до щастя і довіри.

Крім того, Марина закликала всіх телеглядачок не боятися змінювати своє життя.

А прем’єра «Щасливі за сім днів» відбудеться вже 6 лютого о 18:40 на СТБ. Не пропустіть!

