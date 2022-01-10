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Марина Боржемская о премьере «Счастливы за семь дней»

10.01.2022

Уже совсем скоро состоится премьера «Счастливы за семь дней». В преддверии старта своими мыслями о проекте поделилась ведущая, фитнес-тренер и специалист по правильному питанию Марина Боржемская. Подробнее — далее.

счастливы за семь дней

Все меньше времени остается до премьеры проекта «Счастливы за семь дней». В нем героини смогут за неделю изменить не только свой внешний облик, но и внутренний мир. А помогать им в этом будут звездные эксперты. Одной из них стала Марина Боржемская. На своей странице в Instagram ведущая поделилась впечатлениями от премьеры.

«Я в невероятном восторге и ожидании — ведь очень хочется показать вам то, ради чего и кого мы так долго работали, не спали по ночам, вставали ранним утром, ездили в командировки по всей Украине», — написала Марина.

Звездная ведущая также призналась, что за время съемок команда проекта пережила огромный спектр эмоций: от грусти и переживаний до счастья и доверия.

Кроме того, Марина призвала всех телезрительниц не бояться менять свою жизнь.

«Мне бы хотелось, чтобы те перевоплощения, которые вы увидите в проекте, вдохновили вас и показали, что можно изменить свою жизнь в любом возрасте, любых условиях, несмотря на то, где вы живете и кем работаете, — главное вера, желание и цель, к которой мы шагаем вместе. У нас одна жизнь, и мы должны ее прожить достойно и именно так, как хочется нам, чтобы не сожалеть ни о чем», — поделилась мыслями ведущая.

А премьера «Счастливы за семь дней» состоится уже 6 февраля в 18:40 на СТБ. Не пропустите!

Video: Марина Боржемская о премьере «Счастливы за семь дней»

Вскоре состоится премьера Счастливы за семь дней. Своими мыслями о проекте Счастливы за семь дней поделилась ведущая Марина Боржемская.

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