К старту весеннего телесезона СТБ готовит уникальный мейковер собственной разработки — «Счастливы за семь дней». Совсем скоро зрители увидят премьеру, которая точно изменит жизнь каждого.

Ведущими проекта стали эксперты, которым много лет доверяют миллионы украинцев: лучшая подруга, мотиватор и поддержка для каждой зрительницы ― телеведущая Надежда Матвеева, фитнес-тренер, специалист по правильному питанию Марина Боржемская и практикующий психолог Андрей Жельветро. Над проектом работает команда, которая ранее создавала реалити «Зважені та щасливі», «Я соромлюсь свого тіла» и др.

Каждую неделю эксперты будут работать с одной из героинь. Они помогут участницам проекта изменить отношение к себе, чтобы ровно через семь дней в зеркале она увидела ту, которой всегда мечтала стать. Команда проекта также займется семьей героини, ведь любые изменения принесут стабильный результат только в сочетании с принятием и искренней поддержкой близких.

«Это мейковер, который предполагает и психологическое, и внешнее перевоплощение. На протяжении семи дней героиня находится под нашей опекой и вниманием. Целая команда профессионалов, эксперты СТБ и звездные гости помогают ей измениться, увидеть, какие внутренние страхи, заблуждения и навязанные установки мешают быть по-настоящему счастливой. Параллельно мы работаем и с ее семьей, ведь зачастую в подобных форматах женщина возвращается домой, где ее встречает то же отношение со стороны близких, что и до проекта, — и она очень быстро возвращается к прежнему состоянию. Наша задача — помочь женщинам достичь желаемого результата и сохранить его на долгие годы», — рассказывает руководитель проекта Дарья Майборода.

Проект «Счастливы за семь дней» намерен не только изменить жизнь его героинь, но и помочь зрителям найти свой путь к внутренней и внешней трансформации.

«Помимо советов о том, как справляться с психологическими сложностями, мы дадим доступные и понятные уроки макияжа, лайфхаки по подбору стильного гардероба, поможем разобраться в системе правильных тренировок и питания, расскажем, что представляет собой современная косметология. Наш проект — это рецепт того, как за семь дней изменить себя и снова стать счастливой», — добавляет Дарья.

Производство: Starlight Production

Директор творческой студии — Екатерина Ведмеденко

Руководитель проекта — Дарья Майборода

Генеральный продюсер производства программ СТБ — Наталья Франчук.

Video: Телеканал СТБ покажет премьеру мейковер-шоу «Счастливы за семь дней» Вскоре телеканал СТБ покажет премьеру мейковер-шоу Счастливы за семь дней. Его експертами станут Надежда Матвеева, Марина Боржемская и Андрей Жельветро.

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