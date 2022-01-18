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Бесплатный марафон от СТБ к премьере «Счастливы за семь дней»

18.01.2022

Уже 6 февраля в 18:40 состоится премьера проекта «Счастливы за семь дней». Перед его стартом СТБ запускает уникальный бесплатный марафон для всех телезрителей. Подробности — далее. 

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Впервые телеканал СТБ проведет собственный бесплатный марафон в социальной сети Instagram. А это значит, что еще до премьеры мейковера «Счастливы за семь дней» вы сможете начать менять свою жизнь.

На марафоне вас будут ждать ценные советы от экспертов проекта и звезд, все о правильных тренировках и питании, встреча с психологом и новые практические знания. За 7 дней марафон поможет понять и полюбить себя, стать увереннее и определить путь к собственному счастью. 

Чтобы принять участие, подписывайтесь на страницу @marafon_z_stb. Начало марафона — 28 января. В этот день мы закроем страницу и начнем строить свое счастье в компании единомышленников.

Не пропустите уникальный шанс стать счастливее за семь дней. Присоединяйтесь к марафону!

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