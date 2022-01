Безкоштовний марафон від СТБ до прем’єри «Щасливі за сім днів»

Уже 6 лютого о 18:40 відбудеться прем’єра проєкту «Щасливі за сім днів». Перед його стартом СТБ запускає унікальний безкоштовний марафон для всіх телеглядачів. Подробиці — далі.

Уперше телеканал СТБ проведе власний безкоштовний марафон у соціальній мережі Instagram. А це означає, що ще до прем’єри мейковеру «Щасливі за сім днів» ви зможете почати змінювати своє життя.

На марафоні на вас чекатимуть цінні поради від експертів проєкту і зірок, усе про правильні тренування та харчування, зустріч із психологом і нові практичні знання. За 7 днів марафон допоможе зрозуміти і полюбити себе, стати впевненішими і визначити шлях до власного щастя.

Щоб узяти участь, підписуйтесь на сторінку @marafon_z_stb. Початок марафону — 28 січня. У цей день ми закриємо сторінку і почнемо будувати своє щастя в компанії однодумців.

Не пропустіть унікальний шанс стати щасливішими за сім днів. Приєднуйтесь до марафону!

