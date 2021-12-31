До старту весняного телесезону СТБ готує унікальний мейковер власної розробки — «Щасливі за сім днів». Незабаром глядачі побачать прем’єру, яка точно змінить життя кожного.

Ведучими проєкту стали експерти, яким багато років довіряють мільйони українців: найкраща подруга, мотиватор і підтримка для кожної глядачки — телеведуча Надія Матвєєва, фітнес-тренерка, фахівчиня з правильного харчування Марина Боржемська та практикуючий психолог Андрій Жельветро. Над проєктом працює команда, яка раніше створювала реаліті «Зважені та щасливі», «Я соромлюсь свого тіла» та ін.

Щотижня експерти працюватимуть з однією з героїнь. Вони допоможуть учасницям проєкту змінити ставлення до себе, щоб через сім днів у дзеркалі вона побачила ту, якою завжди мріяла стати. Команда проєкту також займеться сім’єю героїні, адже будь-які зміни принесуть стабільний результат лише в поєднанні з прийняттям та щирою підтримкою близьких.

«Це мейковер, який передбачає і психологічне, і зовнішнє перетворення. Протягом семи днів героїня перебуває під нашою опікою та увагою. Ціла команда професіоналів, експерти СТБ та зіркові гості допомагають їй змінитися, побачити, які внутрішні страхи, помилки та нав’язані установки заважають бути по-справжньому щасливою. Паралельно ми працюємо і з її сім’єю, адже найчастіше в подібних форматах жінка повертається додому, де її зустрічає те саме ставлення з боку близьких, що й до проєкту, ― і вона дуже швидко повертається до колишнього стану. Наше завдання — допомогти жінкам досягти бажаного результату і зберегти його на довгі роки», — розповідає керівниця проєкту Дар’я Майборода.

Проєкт «Щасливі за сім днів» має намір не лише змінити життя його героїнь, а й допомогти глядачам знайти свій шлях до внутрішньої та зовнішньої трансформації.

«Крім порад про те, як справлятися з психологічними труднощами, ми дамо доступні та зрозумілі уроки макіяжу, лайфхаки з добору стильного гардеробу, допоможемо розібратися в системі правильних тренувань та харчування, розповімо, що являє собою сучасна косметологія. Наш проєкт — це рецепт того, як за сім днів змінити себе і знову стати щасливою», — додає Дар’я.

Виробництво: Starlight Production

Директорка творчої студії — Катерина Ведмеденко

Керівниця проєкту — Дар’я Майборода

Генеральна продюсерка виробництва програм СТБ — Наталя Франчук.

Video: Телеканал СТБ покаже прем’єру мейковер-шоу «Щасливі за сім днів» Незабаром телеканал СТБ покаже прем'єру мейковер-шоу Щасливі за сім днів. Його експертами стануть Надія Матвєєва, Марина Боржемська та Андрій Жельветро.

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