Уже 6 лютого о 18:40 на СТБ відбудеться прем’єра мейковер-шоу «Щасливі за сім днів». Однією з експертів проєкту стане телеведуча Надія Матвєєва. Спеціально для сайту STB.UA Надія поділилася враженнями від мейковер-шоу. Що розповіла телеведуча ― читайте далі.

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Для багатьох українців Надія Матвєєва є прикладом невичерпної життєвої енергії та багатого досвіду. Телеведуча вже багато років носить звання найкращої подруги, мотиваторки і підтримки для глядачок. Саме тому Надія стала частиною проєкту «Щасливі за сім днів». Адже їй точно є чим поділитися не тільки з героїнями мейковеру, а й з усіма телеглядачами.

Разом з Мариною Боржемською та Андрієм Жельветро Надія робитиме українок щасливішими.

«Це абсолютна історія кожної нашої глядачки. Тобто обов’язково знайдеться жінка, яка була в таких самих обставинах, яка почувається так само, яка так само потребує допомоги. Це проєкт, який повною мірою дає можливість жінці змінити життя. Не лише зовнішність, не лише психологічні проблеми, не лише тіло. Все разом. Життя, як воно є. І щасливе, до речі», ― розповіла Надія.

Телеведуча зізнається, що на проєкті історія кожної героїні була для неї особливою.

«Кожна історія унікальна і чіпляє до глибини серця, до глибини душі. Вони складаються у мозаїку, в якій мені подобається одне ― наприкінці, на фіналі, ми бачимо щасливу жінку», ― зізналася Надія.

Поділилася телеведуча і причинами, з яких телеглядачам обов’язково варто дивитися проєкт «Щасливі за сім днів».

«Перша причина ― це можливість упізнати свої проблеми в історії іншої людини і, таким чином, допомогти собі. Друга причина ― це насолоджуватися процесом і слідкувати за жінкою, яка стає щасливою. І третя причина ― це вкотре переконатися у проєкті “Щасливі за сім днів”, що з нами все буде добре», ― висловила думку телеведуча.

А ми нагадуємо, що прем’єра «Щасливі за сім днів» відбудеться вже 6 лютого о 18:40 на СТБ. Не пропустіть!

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