Уже 6 лютого о 18:40 на СТБ відбудеться прем’єра мейковер-шоу «Щасливі за сім днів». Однією з експертів проєкту стане телеведуча Надія Матвєєва. Спеціально для сайту STB.UA Надія поділилася враженнями від мейковер-шоу. Що розповіла телеведуча ― читайте далі.

Для багатьох українців Надія Матвєєва є прикладом невичерпної життєвої енергії та багатого досвіду. Телеведуча вже багато років носить звання найкращої подруги, мотиваторки і підтримки для глядачок. Саме тому Надія стала частиною проєкту «Щасливі за сім днів». Адже їй точно є чим поділитися не тільки з героїнями мейковеру, а й з усіма телеглядачами.

Разом з Мариною Боржемською та Андрієм Жельветро Надія робитиме українок щасливішими.

Телеведуча зізнається, що на проєкті історія кожної героїні була для неї особливою.

Поділилася телеведуча і причинами, з яких телеглядачам обов’язково варто дивитися проєкт «Щасливі за сім днів».

А ми нагадуємо, що прем’єра «Щасливі за сім днів» відбудеться вже 6 лютого о 18:40 на СТБ. Не пропустіть!

