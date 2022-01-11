Уже 6 февраля в 18:40 на СТБ состоится премьера мейковер-шоу «Счастливы за семь дней». Одной из экспертов проекта станет телеведущая Надежда Матвеева. Специально для сайта STB.UA Надежда поделилась впечатлениями от мейковер-шоу. Что рассказала телеведущая ― читайте далее.

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Для многих украинцев Надежда Матвеева является примером неиссякаемой жизненной энергии и богатого опыта. Телеведущая уже много лет носит звание лучшей подруги, мотиватора и поддержки для зрительниц. Именно поэтому Надежда стала частью проекта «Счастливы за семь дней». Ведь ей точно есть чем поделиться не только с героинями мейковера, но и со всеми телезрителями.

Вместе с Мариной Боржемской и Андреем Жельветро Надежда будет делать украинок счастливее.

«Это абсолютная история каждой нашей зрительницы. То есть, обязательно найдется женщина, которая была в таких же обстоятельствах, которая чувствует себя так же, которая также нуждается в помощи. Это проект, который в полной мере дает возможность женщине изменить жизнь. Не только внешность, не только психологические проблемы, не только тело. Все вместе. Жизнь, как она есть. И счастливая, кстати», ― рассказала Надежда.

Телеведущая признается, что на проекте история каждой героини была для нее особенной.

«Каждая история уникальна и цепляет до глубины сердца, до глубины души. Они складываются в мозаику, в которой мне нравится одно ― в конце, на финале, мы видим счастливую женщину», ― призналась Надежда.

Поделилась телеведущая и причинами, по которым телезрителям обязательно стоит смотреть проект «Счастливы за семь дней».

«Первая причина ― это возможность узнать свои проблемы в истории другого человека и, таким образом, помочь себе. Вторая причина ― это наслаждаться процессом и следить за женщиной, которая становится счастливой. И третья причина ― это в очередной раз убедиться в проекте “Счастливы за семь дней”, что с нами все будет хорошо», ― выразила мнение телеведущая.

А мы напоминаем, что премьера «Счастливы за семь дней» состоится уже 6 февраля в 18:40 на СТБ. Не пропустите!

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