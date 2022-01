До старту весняного телесезону СТБ готує унікальний мейковер власної розробки — «Щасливі за сім днів». 6 лютого о 18:40 глядачі побачать прем’єру, яка точно змінить життя кожного.

Ведучими проєкту стали експерти, яким багато років довіряють мільйони українців: найкраща подруга, мотиватор і підтримка для кожної глядачки — телеведуча Надія Матвєєва, фітнес-тренерка, фахівчиня з правильного харчування Марина Боржемська та практикуючий психолог Андрій Жельветро. Над проєктом працює команда, яка раніше створювала реаліті «Зважені та щасливі», «Я соромлюсь свого тіла» та ін.

Щотижня експерти працюватимуть з однією з героїнь. Вони допоможуть учасницям проєкту змінити ставлення до себе, щоб через сім днів у дзеркалі вона побачила ту, якою завжди мріяла стати. Команда проєкту також займеться сім’єю героїні, адже будь-які зміни принесуть стабільний результат лише в поєднанні з прийняттям та щирою підтримкою близьких.

Проєкт «Щасливі за сім днів» має намір не лише змінити життя його героїнь, а й допомогти глядачам знайти свій шлях до внутрішньої та зовнішньої трансформації.

Виробництво: Starlight Production

Директорка творчої студії — Катерина Ведмеденко

Керівниця проєкту — Дар’я Майборода

Генеральна продюсерка виробництва програм СТБ — Наталя Франчук.

