6 лютого о 18:40 на СТБ відбудеться прем’єра мейковер-шоу «Щасливі за сім днів». Покращувати фізичний стан героїнь у ньому буде експертка Марина Боржемська. Ведуча поділилася з нами своєю місією на проєкті і розповіла, чому розуміє героїнь, як ніхто інший. Докладніше ― далі.

Марина Боржемська ― досвідчена фітнес-тренерка і фахівчиня з правильного харчування. Її поради вже багато років допомагають людям втрачати зайву вагу і ставати здоровішими. Саме тому на проєкті «Щасливі за сім днів» набути хорошої фізичної форми героїням допомагатиме Марина. Ведуча рада, що мейковер робитиме українок щасливішими.

Марина не від людей знає, що таке загрузнути в рутині й побуті. Редакції сайту STB.UA вона розповіла, що сама пережила схожу ситуацію і тому розуміє героїнь проєкту, як ніхто інший.

На проєкті «Щасливі за сім днів» Марина застосовуватиме всі свої знання, щоб українські жінки стали красивішими і здоровішими.

Поділилася ведуча і тим, чим для неї є проєкт «Щасливі за сім днів».

Дивіться прем’єру «Щасливі за сім днів» 6 лютого о 18:40 на СТБ.

