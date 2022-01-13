6 лютого о 18:40 на СТБ відбудеться прем’єра мейковер-шоу «Щасливі за сім днів». Покращувати фізичний стан героїнь у ньому буде експертка Марина Боржемська. Ведуча поділилася з нами своєю місією на проєкті і розповіла, чому розуміє героїнь, як ніхто інший. Докладніше ― далі.

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Марина Боржемська ― досвідчена фітнес-тренерка і фахівчиня з правильного харчування. Її поради вже багато років допомагають людям втрачати зайву вагу і ставати здоровішими. Саме тому на проєкті «Щасливі за сім днів» набути хорошої фізичної форми героїням допомагатиме Марина. Ведуча рада, що мейковер робитиме українок щасливішими.

«Ми можемо пишатися тим, що всього лише за тиждень можна змінити спрямування, уявлення і дати надію на те, що можна жити інакше. Показати людині, яке буває життя. Показати жінці, нарешті, що вона жінка. Тому що зараз, на жаль, дуже багато жінок, які дивитимуться цей проєкт, бачитимуть себе в наших героїнях», ― поділилася ведуча.

Марина не від людей знає, що таке загрузнути в рутині й побуті. Редакції сайту STB.UA вона розповіла, що сама пережила схожу ситуацію і тому розуміє героїнь проєкту, як ніхто інший.

«Я хочу сказати, що я так само була в такому ж стані, як ці жінки. Так само все було гаразд, але настав такий період у моєму житті, що я забула про те, що я жінка. Я стала кухаркою, я стала домогосподаркою, я працювала, але не дивилася на себе в дзеркало. Взагалі. Тому що я не бачила в дзеркалі жінку. Тому що в цієї жінки дуже багато клопотів, дуже багато проблем і їй треба їх вирішувати», ― поділилася Марина.

На проєкті «Щасливі за сім днів» Марина застосовуватиме всі свої знання, щоб українські жінки стали красивішими і здоровішими.

«Моя місія ― робити жінок красивими. А це про що говорить? Це спорт, здорове харчування. Все те, що я люблю, все те, що я транслюю. І мені дуже сподобалась назва нашого проєкту. Бо це ніби відголосок того, чим я займалася раніше, ― “Зважені та щасливі”. І мені подобається, що те щасливе переросло в “Щасливі за сім днів” і в мене та сама місія ― я роблю гарні тіла і дарую надію жінкам, що навіть у домашніх умовах можна за собою доглядати і мати прекрасний вигляд», ― сказала Марина Боржемська.

Поділилася ведуча і тим, чим для неї є проєкт «Щасливі за сім днів».

«Це про здоров’я, про наслідки, про любов, про почуття, про життя і про власне “Я”», ― висловила думку ведуча.

Дивіться прем’єру «Щасливі за сім днів» 6 лютого о 18:40 на СТБ.

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