Как начать любить себя: советы Андрея Жельветро

Эксперт и ведущий проекта «Счастливы за семь дней» Андрей Жельветро уже много лет профессионально занимается психологией. В работе с женщинами он делает упор на самореализацию, свободу от стереотипов и поддержание семейных ценностей. По мнению психолога, важной составляющей личного счастья каждого является любовь к себе. О том, как ее достичь и почему любовь к себе не стоит путать с эгоизмом, — читайте далее.

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Психолог Андрей Жельветро считает очень важной любовь к себе. Он уверен, что тот, кто не умеет любить себя, не сможет подарить сильную любовь другому человеку. Важно отметить, что с эгоизмом это не имеет ничего общего.

«Любовь к себе — это здоровое состояние психики, когда человек сам для себя создает комфортную и счастливую жизнь. А эгоизм — это когда свое счастье и комфорт человек старается обеспечить за счет других людей», ― уверен Андрей.

Чтобы обрести это состояние, психолог советует подумать о том, как бы вы хотели выражать любовь к другому человеку, и делать то же самое по отношению к себе.

Вот несколько конкретных шагов, как начать любить себя:

Восхищаться собой, меньше критиковать себя и замечать свои хорошие стороны;

Заботиться о себе, оберегать от опасных ситуаций;

Делать себе подарки в виде путешествий, одежды, хороших книг, новых впечатлений;

Если трудно, то до последнего верить в себя, свои силы и свой успех;

Искать для себя самое лучшее: друзей, жилье, работу, пищу;

Уделять время своему внутреннему миру, своим целям, мечтам.

Любите себя и будьте счастливы!

Источник: zhelvetro.com

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