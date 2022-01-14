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Как начать любить себя: советы Андрея Жельветро

14.01.2022

Эксперт и ведущий проекта «Счастливы за семь дней» Андрей Жельветро уже много лет профессионально занимается психологией. В работе с женщинами он делает упор на самореализацию, свободу от стереотипов и поддержание семейных ценностей. По мнению психолога, важной составляющей личного счастья каждого является любовь к себе. О том, как ее достичь и почему любовь к себе не стоит путать с эгоизмом, — читайте далее.

андрей жельветро

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Психолог Андрей Жельветро считает очень важной любовь к себе. Он уверен, что тот, кто не умеет любить себя, не сможет подарить сильную любовь другому человеку. Важно отметить, что с эгоизмом это не имеет ничего общего.

«Любовь к себе — это здоровое состояние психики, когда человек сам для себя создает комфортную и счастливую жизнь. А эгоизм — это когда свое счастье и комфорт человек старается обеспечить за счет других людей», ― уверен Андрей.

Чтобы обрести это состояние, психолог советует подумать о том, как бы вы хотели выражать любовь к другому человеку, и делать то же самое по отношению к себе.

Вот несколько конкретных шагов, как начать любить себя:

  • Восхищаться собой, меньше критиковать себя и замечать свои хорошие стороны;
  • Заботиться о себе, оберегать от опасных ситуаций;
  • Делать себе подарки в виде путешествий, одежды, хороших книг, новых впечатлений;
  • Если трудно, то до последнего верить в себя, свои силы и свой успех;
  • Искать для себя самое лучшее: друзей, жилье, работу, пищу;
  • Уделять время своему внутреннему миру, своим целям, мечтам.

Любите себя и будьте счастливы!

Источник: zhelvetro.com

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