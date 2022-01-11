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«Счастливы за семь дней»: дата старта мейковер-проекта на СТБ

11.01.2022

Уже совсем скоро на СТБ состоится премьера мейковер-шоу «Счастливы за семь дней». Проект не оставит никого равнодушным, ведь он изменит не только внешность, но и внутреннее состояние героинь. Когда ждать премьеру «Счастливы за семь дней» — узнайте далее.

Счастливы за семь дней

Уже 6 февраля в 18:40 на СТБ состоится премьера мейковер-шоу «Счастливы за семь дней». Его героини удивят вас своими невероятными историями, преодолением страха и поразительными перевоплощениями.

Каждый выпуск «Счастливы за семь дней» будет наполнен не только внешней, но и внутренней трансформацией. В этом героиням помогут опытные эксперты телеканала СТБ: телеведущая Надежда Матвеева, фитнес-тренер Марина Боржемская и практикующий психолог Андрей Жельветро. Вместе они докажут, что стать счастливой за семь дней — более чем реально!

Кроме того, проект будет наполнен полезными советами из области косметологии, стиля, макияжа, спорта, питания и психологии. Так что счастливее смогут стать не только героини мейковера, но и все телезрители! 

Не пропустите премьеру мейковер-проекта «Счастливы за семь дней» уже 6 февраля в 18:40 на СТБ!

Video: «Счастливы за семь дней»: дата старта мейковер-проекта на СТБ

Когда Счастливы за семь дней Украина выходит в эфир телеканала СТБ в 2022 году? Уже известна дата старта проекта Счастливы за семь дней на СТБ. Счастливы за семь дней 2022: дата выхода нового сезона

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