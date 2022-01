«Щасливі за сім днів»: дата старту мейковер-проєкту на СТБ

Уже зовсім скоро на СТБ відбудеться прем’єра мейковер-шоу «Щасливі за сім днів». Проєкт не залишить нікого байдужим, адже він змінить не тільки зовнішність, а й внутрішній стан героїнь. Коли чекати прем’єру «Щасливі за сім днів» — дізнайтеся далі.

Уже 6 лютого о 18:40 на СТБ відбудеться прем’єра мейковер-шоу «Щасливі за сім днів». Його героїні здивують вас своїми неймовірними історіями, подоланням страху і вражаючими перевтіленнями.

Кожен випуск «Щасливі за сім днів» буде наповнений не тільки зовнішньою, а й внутрішньою трансформацією. У цьому героїням допоможуть досвідчені експерти телеканалу СТБ: телеведуча Надія Матвєєва, фітнес-тренерка Марина Боржемська і практикуючий психолог Андрій Жельветро. Разом вони доведуть, що стати щасливою за сім днів — більш ніж реально!

Крім того, проєкт буде сповнений корисними порадами зі сфери косметології, стилю, макіяжу, спорту, харчування та психології. Так що щасливішими зможуть стати не тільки героїні мейковеру, а й усі телеглядачі!

Не пропустіть прем’єру мейковер-проєкту «Щасливі за сім днів» уже 6 лютого о 18:40 на СТБ!

