Як почати любити себе: поради Андрія Жельветро

Експерт і ведучий проєкту «Щасливі за сім днів» Андрій Жельветро вже багато років професійно займається психологією. У роботі з жінками він робить акцент на самореалізацію, свободу від стереотипів і підтримання сімейних цінностей. На думку психолога, важливим складником особистого щастя кожного є любов до себе. Про те, як її досягти і чому любов до себе не варто плутати з егоїзмом, — читайте далі.

Психолог Андрій Жельветро вважає дуже важливою любов до себе. Він упевнений, що той, хто не вміє любити себе, не зможе подарувати сильну любов іншій людині. Важливо зазначити, що з егоїзмом це не має нічого спільного.

Щоб віднайти цей стан, психолог радить подумати про те, як ви хотіли би висловлювати любов до іншої людини, і робити те ж саме щодо себе.

Ось кілька конкретних кроків, як почати любити себе:

Любіть себе і будьте щасливі!

Джерело: zhelvetro.com

