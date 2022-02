У 3 випуску «Щасливі за сім днів» героїнею проєкту стала 39-річна Марія Бондарчук. Її історія буде знайома багатьом жінкам. Марія працює вдома, а тому розривається між побутовими обов’язками та професією. Крім того, їй постійно доводиться контролювати стосунки свого чоловіка Віталія і сина від першого шлюбу Олексія, щоб уникнути конфліктів. Усе це забирає останні життєві сили жінки. Як же розірвати це замкнене коло? І що робити, якщо в сина не складаються стосунки з вітчимом? Дізнайтеся далі.

Більше на тему: Аб’юз і дитячі травми: як пройшло перевтілення героїні 2 випуску проєкту «Щасливі за сім днів»?

Героїня 3 випуску «Щасливі за сім днів» Марія Бондарчук уже 10 років віддалено працює графічним дизайнером. У неї двоє синів: старший Льоша від першого шлюбу і молодший Влад. З чоловіком вони разом уже 13 років. У Віталія відразу не склалися стосунки з Льошею, тому Марія почала працювати на фрілансі. Зараз вона просто розривається між роботою і домашніми обов’язками. І з початком карантину жінка, як ніколи, стала відчувати себе замкнутою в чотирьох стінах. У героїні все злилося воєдино — і дім, і робота. Від постійної завантаженості вона перестала почувати себе жінкою.

Психолог Андрій Жельветро вирушив по героїню до Харкова. Там він познайомився з усією родиною Марії. Жінка зізналася психологу, що мріє про те, щоб старший син і чоловік знайшли спільну мову. Андрій поспілкувався з Льошею і з’ясував у нього причини конфліктів з вітчимом. Хлопець сказав, що відчуває напругу з боку чоловіка. Віталій же розповів, що Льоша не вважає його авторитетом і в них іноді виникають сварки. У цьому чоловік звинувачує Марію, оскільки вона постійно втручається в їхні конфлікти. З болем у серці героїня залишила рідних і поїхала з дому.

У Києві Марія зустрілася з усіма трьома експертами. Вона розповіла, що боїться агресії в домі, бо перший чоловік бив її. Тепер жінка побоюється, що те саме може статися у стосунках Льоші і Віталія. Марія взяла на себе весь тягар сімейного побуту і від нестачі часу перестала за собою стежити.

Першим кроком до змін була зустріч із собою через 10 років. Марія насилу подолала себе, щоб зняти халат, і відображення в дзеркалі приголомшило її. Героїня сказала, що точно такою не стане.

Зміни Марії почалися з візиту до стоматолога. У неї серйозні проблеми з зубами, але всього за один прийом вона стала власницею красивої усмішки.

Наступного дня на Марію чекало тренування з тенісу з Мариною Боржемською. Вона мала не тільки поліпшити фізичний стан, а й усвідомити глибину своєї проблеми. Героїня повинна була відбивати м’ячі відразу від трьох гравців. Цим Марина хотіла показати, що впоратися з усіма завданнями самотужки просто неможливо. Марія відчайдушно намагалася відбити всі м’ячі, але в неї не виходило, і в процесі вона… серйозно травмувала ногу.

Свою участь у проєкті жінка продовжила з розтягненням. Однак це не завадило її перевтіленню. Адже на Марію ще чекала робота з психологом Андрієм Жельветро. Експерт запропонував поділити всі її завдання на три категорії: побутові справи, саморозвиток і задоволення. Виявилося, що в житті героїні переважають побутові справи. Внаслідок цього на саморозвиток і задоволення часу в неї зовсім не залишається. Марія щадить своїх чоловіків і не завантажує їх хатніми справами. Однак, щоб стати щасливою, жінці треба було поділитися побутовими обов’язками з рідними. І така картина життя їй сподобалася.

Після цього Надія Матвєєва вирішила допомогти Марії розібратися зі своїм страхом. З цією метою вона запросила Льошу і Віталія на склад. Вони мали за годину своїми руками зібрати сюрприз для Марії. Героїня потай спостерігала за цим процесом. Вона дуже переживала, але без неї Льоша і Віталій почали ладнати і разом зібрали прекрасний стіл. Марія побачила, що їй не варто постійно захищати сина від чоловіка, і визнала свою помилку.

На героїню також чекала співбесіда з головою Української асоціації дизайнерів Віталієм Вальковим. Воно дало розуміння, чому вона не може просунутися в кар’єрі. Виявилося, що жінка вважає себе негідною хорошої роботи, а тому не може показати навички з кращого боку. Віталій поділився з Марією секретами успішної співбесіди і запросив до спільноти для дизайнерів.

А для того, щоб стати успішною жінкою, героїня мусила позбутися кокону, який сковував її всі ці роки. Ідеться про… халат, у якому жінка проводить весь свій час. Марія виплеснула всі свої емоції і спалила річ, як символ того, що вона більше не повернеться до минулого життя.

Наприкінці тижня на героїню чекало зовнішнє перевтілення і добір нового гардеробу. Її зміни здивували як експертів, так і близьких. Марія стала справжньою красунею, і її перевтілення довело рідних до сліз.

Як відреагував чоловік на зміни Марії? Що порадила героїня всім телеглядачкам у фіналі програми? І як змінилося її життя після проєкту?

Дивіться в повному 3 випуску мейковеру «Щасливі за сім днів».

Більше на тему: Андрій Жельветро про аб’юз у стосунках: Знущатися з жінки може тільки слабкий чоловік

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.