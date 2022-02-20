В 3 выпуске «Счастливы за семь дней» героиней проекта стала 39-летняя Мария Бондарчук. Ее история будет знакома многим женщинам. Мария работает дома, а потому разрывается между бытовыми обязанностями и профессией. Кроме того, ей постоянно приходится контролировать отношения своего мужа Виталия и сына от первого брака Леши, дабы избежать конфликтов. Все это забирает последние жизненные силы женщины. Как же разорвать этот замкнутый круг? И что делать, если у сына не складываются отношения с отчимом? Узнайте далее.

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Героиня 3 выпуска «Счастливы за семь дней» Мария Бондарчук уже 10 лет удаленно работает графическим дизайнером. У неё два сына — старший Леша от первого брака и младший Влад. С мужем они вместе уже 13 лет. У Виталия сразу не сложились отношения с Лешей, поэтому Мария начала работать на фрилансе. Сейчас женщина просто разрывается между работой и домашними обязанностями. И с началом карантина она, как никогда, стала чувствовать себя запертой в четырех стенах. У героини все слилось воедино — и дом, и работа. От постоянной загруженности Мария перестала себя чувствовать женщиной.

Психолог Андрей Жельветро отправился за героиней в Харьков. Там он познакомился со всей семьей Марии. Женщина призналась психологу, что мечтает о том, чтобы старший сын и муж нашли общий язык. Андрей пообщался с Лешей и выяснил у него причины конфликтов с отчимом. Парень сказал, что чувствует напряжение со стороны мужчины. Виталий же рассказал, что Леша не считает его авторитетом и у них иногда возникают ссоры. В этом мужчина винит Марию, поскольку она постоянно вмешивается в их конфликты. С болью в сердце героиня оставила родных и уехала из дому.

В Киеве Мария встретилась со всеми тремя экспертами. Она рассказала, что боится агрессии в доме, потому что первый муж бил ее. Теперь женщина опасается, что то же самое может случиться в отношениях Леши и Виталия. Мария взяла на себя всю тяжесть семейного быта и от нехватки времени перестала за собой следить.

Первым шагом к изменениям стала встреча с собой через 10 лет. Мария с трудом преодолела себя, чтобы снять халат, и отражение в зеркале потрясло ее. Героиня сказала, что точно такой не станет.

Изменения Марии начались с визита к стоматологу. У неё серьезные проблемы с зубами, но всего за один прием она стала обладательницей красивой улыбки.

На следующий день Марию ждала тренировка по теннису с Мариной Боржемской. Героине предстояло не только улучшить физическое состояние, но и осознать глубину своей проблемы. Она должна была отбивать мячи сразу от троих игроков. Этим Марина хотела показать, что справиться со всеми заданиями самостоятельно просто невозможно. Мария отчаянно пыталась отбить все мячи, но у нее не получалось, и в процессе она… серьезно травмировала ногу.

Свое участие в проекте женщина продолжила с растяжением. Но это не помешало ее перевоплощению. Ведь Марию еще ждала работа с психологом Андреем Жельветро. Эксперт предложил разделить все ее задачи на три категории: бытовые дела, саморазвитие и удовольствие. Оказалось, что в жизни героини преобладают бытовые дела. Вследствие этого на саморазвитие и удовольствие времени у нее совсем не остается. Мария щадит своих мужчин и не загружает их домашними делами. Однако, чтобы стать счастливой, женщине предстояло поделиться бытовыми обязанностями с родными. И такая картина жизни ей понравилась.

Вслед за этим Надежда Матвеева решила помочь Марии разобраться со своим страхом. Для этого она пригласила Лешу и Виталия на склад. Им предстояло за час своими руками собрать сюрприз для Марии. Героиня в тайне наблюдала за этим процессом. Она очень переживала, но без нее Леша и Виталий начали ладить и вместе собрали прекрасный стол. Женщина увидела, что ей не стоит постоянно ограждать сына от мужа, и признала свою ошибку.

Марию также ждало собеседование с главой Украинской ассоциации дизайнеров Виталием Вальковым. Оно дало понимание, почему героиня не может продвинуться в карьере. Оказалось, что она считает себя недостойной хорошей работы, а потому не может показать навыки с лучшей стороны. Виталий поделился с Марией секретами успешного собеседования и пригласил в сообщество для дизайнеров.

А для того, чтобы стать успешной женщиной, героине предстояло избавиться от кокона, который сковывал ее все эти годы. Речь идет о… халате, в котором женщина проводит все свое время. Мария выплеснула все свои эмоции и сожгла вещь, как символ того, что она больше не вернется к прошлой жизни.

В конце недели героиню ждало внешнее преображение и подбор нового гардероба. Ее изменения удивили как экспертов, так и самых близких. Мария стала настоящей красавицей, и ее преображение довело родных до слез.

Как отреагировал муж на изменения Марии? Что посоветовала героиня всем телезрительницам в финале программы? И как изменилась ее жизнь после проекта?

Смотрите в полном 3 выпуске мейковера «Счастливы за семь дней».

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