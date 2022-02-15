По мотивам 2-го выпуска «Счастливы за семь дней». Издеваться над женщиной может только слабый мужчина. Или больной.

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Почему женщины не уходят от тиранов? Потому что являются носителями психологии жертвы. У такого поведения всегда есть причина. Чаще всего она находится в детстве, в родительской семье. Ребенок впитывает это, как некую норму: если тебя бьют, если над тобой издеваются, значит, это часть семейной жизни и культуры. И уже в своей взрослой жизни он бессознательно воспроизводит старый сценарий.

Не важно, что говорит женщина и как сильно жалуется. Важно, что она делает! Если не уходит, значит, ее устраивает.

Отсутствие желаний ― это диагноз. Это ― результат жизни с мужчиной, который издевается и подавляет желания женщины настолько, что она перестает даже допускать мысль, что она может чего-то для себя хотеть.

У жертв насилия искажается восприятие своего тела. Возникает ощущение, что их тело больше им не принадлежит. Оно ― собственность насильника. Поэтому таким людям тяжело и неприятно смотреть на себя в зеркале.

Им сложно планировать и смотреть в будущее, потому что все их действия направлены на выживание в сегодняшнем и завтрашнем дне. Думать и мечтать о том, какой будет их жизнь через 5 лет, им не свойственно. Они выживают сегодня.

Что делать?

Физически дистанцироваться от агрессора (переехать, снять отдельное жилье). Минимизировать контакты и пресекать любые формы общения (споры, дискуссии, переписки). Если общение неизбежно, давать односложные ответы: да/нет. Выплескивать накопленные эмоции. Например, взять фотографию агрессора и проговаривать вслух все, что о нем думаешь. Все, что боялась сказать. Кричать, обзывать, материться. Все можно. Если возникают агрессивные желания, хочется что-то разбить, разорвать, ― удовлетворить эти желания на неодушевленных предметах: груша, подушка, одежда. Изменить внешность: стиль одежды, прическу, цветовые предпочтения. Обновить круг общения. Найти людей, которые увлечены своей жизнью, уважительно общаются и имеют интересы.

Помните, что каждый человек ― сам кузнец своего счастья.

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Источник: блог Андрея Жельветро в Instagram

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