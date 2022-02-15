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Андрей Жельветро об абьюзе в отношениях: Издеваться над женщиной может только слабый мужчина

15.02.2022

По мотивам 2-го выпуска «Счастливы за семь дней». Издеваться над женщиной может только слабый мужчина. Или больной.

андрей жельветро

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Почему женщины не уходят от тиранов? Потому что являются носителями психологии жертвы. У такого поведения всегда есть причина. Чаще всего она находится в детстве, в родительской семье. Ребенок впитывает это, как некую норму: если тебя бьют, если над тобой издеваются, значит, это часть семейной жизни и культуры. И уже в своей взрослой жизни он бессознательно воспроизводит старый сценарий.

Не важно, что говорит женщина и как сильно жалуется. Важно, что она делает! Если не уходит, значит, ее устраивает.

Отсутствие желаний это диагноз. Это результат жизни с мужчиной, который издевается и подавляет желания женщины настолько, что она перестает даже допускать мысль, что она может чего-то для себя хотеть.

У жертв насилия искажается восприятие своего тела. Возникает ощущение, что их тело больше им не принадлежит. Оно собственность насильника. Поэтому таким людям тяжело и неприятно смотреть на себя в зеркале.

Им сложно планировать и смотреть в будущее, потому что все их действия направлены на выживание в сегодняшнем и завтрашнем дне. Думать и мечтать о том, какой будет их жизнь через 5 лет, им не свойственно. Они выживают сегодня.

Что делать?

  1. Физически дистанцироваться от агрессора (переехать, снять отдельное жилье).
  2. Минимизировать контакты и пресекать любые формы общения (споры, дискуссии, переписки).
  3. Если общение неизбежно, давать односложные ответы: да/нет.
  4. Выплескивать накопленные эмоции. Например, взять фотографию агрессора и проговаривать вслух все, что о нем думаешь. Все, что боялась сказать. Кричать, обзывать, материться. Все можно.
  5. Если возникают агрессивные желания, хочется что-то разбить, разорвать, удовлетворить эти желания на неодушевленных предметах: груша, подушка, одежда.
  6. Изменить внешность: стиль одежды, прическу, цветовые предпочтения.
  7. Обновить круг общения. Найти людей, которые увлечены своей жизнью, уважительно общаются и имеют интересы.

Помните, что каждый человек сам кузнец своего счастья.

P.S. Смотрите наш проект «Счастливы за семь дней» по воскресеньям в 18:40 на СТБ!

Источник: блог Андрея Жельветро в Instagram

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