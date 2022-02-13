Во 2 выпуске «Счастливы за семь дней» героиней мейковера стала 37-летняя Наталья Гаврилова из Кривого Рога. Девушка пришла на проект, чтобы полностью изменить свою жизнь. В прошлом Наталья пережила страшное насилие со стороны бывшего мужа, вследствие чего потеряла доверие к мужчинам. Уже много лет героиня живет в страхе и не видит радости. Но на проекте «Счастливы за семь дней» ее ждет невероятное перевоплощение. Почему же все-таки хорошие девушки выбирают плохих парней? Какой болью из прошлого поделится Наталья? И выдержит ли она борьбу за счастье? Узнайте далее.

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37-летняя Наталья живет в Кривом Роге и работает санитаркой. Она в разводе и самостоятельно воспитывает двоих детей — 18-летнего сына и 11-летнюю дочь. На проекте «Счастливы за семь дней» девушка поделилась, что до замужества была очень счастливой, их отношения с женихом были красивыми и романтичными, но после свадьбы все изменилось и мужчина начал бить ее. Наталья жила в постоянном страхе и не раз вызывала полицию, но помощи не получила. Так как ей не было куда идти, она все терпела. Сейчас мужчина сидит в тюрьме за убийство пятерых человек. А Наталья хочет вновь обрести любовь, но боится. За семь лет она ни разу не была на свидании.

Надежда Матвеева отправилась в Кривой Рог, чтобы познакомиться с Натальей. Она пришла к ней домой и увидела, что в нескольких комнатах отсутствует свет. Оказалось, что это продолжается уже семь лет и семья к этому привыкла. Надежда также провела инспекцию гардероба героини и обнаружила там всего несколько вещей. Ведущая пообещала Наталье поддержку в ее изменениях.

В Киеве на встрече с экспертами героиня рассказала историю своей жизни. Она призналась, что пережила абьюз и насилие в браке. Рассказывая свою историю, девушка не могла сдержать слез, и у нее началась сильная паническая атака. Только врач помог Наталье прийти в себя. История героини повергла экспертов в шок.

После небольшого перерыва Наталье предстояло еще одно сложное испытание — знакомство с собой через 10 лет. Отражение в зеркале испугало её, и она выразила готовность к изменениям.

Следующий день героини начался с расслабления в спа-салоне. Она призналась, что переживает подобный опыт впервые. Затем её ждала тренировка по тайскому боксу с Мариной Боржемской. Благодаря этому девушка смогла не только потренировать свои мышцы, но и стала увереннее в себе. Наталья научилась основам боя, а также смогла выплеснуть злость и обиду на бывшего мужа. Девушка начала свой путь к изменениям.

После тренировки Наталью ждала работа с психологом Андреем Жельветро. Он пригласил героиню в кино и показал фильм… о ее детях. С экрана дочь Ангелина и сын Виктор признались, что неоднократно переживали буллинг со стороны сверстников. 18-летний парень единственными своими друзьями называет виртуальных знакомых. Этим Андрей показал героине, что дети растут замкнутыми и нерешительными, наследуя ее пример. И изменения в их семье должны начаться в первую очередь с Натальи.

Психолог также встретился с Ангелиной и Виктором, чтобы улучшить атмосферу в их доме. А для этого дети должны были начать помогать маме по хозяйству. Выяснилось, что сын ничего не делает по дому и Наталья почти весь быт тянет на себе. В конце встречи психолог попросил Виктора починить в квартире свет, а Ангелину навести порядок и чистоту.

А в это время Надежда пригласила героиню наверстать упущенные за семь лет свидания. Девушке предстояло пообщаться с тремя абсолютно разными мужчинами и сделать свой выбор. Наталья познакомилась с наглым и нарциссическим Вадимом, галантным и заботливым Евгением, а также абьюзивным и вспыльчивым Артуром.

И свой выбор девушка остановила на… Артуре. Стало ясно, что героиня сама выбирает мужчин, похожих на бывшего мужа. Но проблема лежала глубже, чем эксперты могли себе представить. Наталья поделилась с Надеждой, что ее отец был… педофилом. Мужчина совращал их с сестрой, а мать не верила им. От этого Наталья и встала в роль жертвы и теперь выбирает абьюзеров.

Так как героиня не доверяет мужчинам, справляться с психологической травмой ей помогала Надежда Матвеева. Девушке предстояло наконец выплеснуть все негативные эмоции. Наталья высказала своей маме обиду за ее безразличие, а отцу прокричала, что ненавидит его. Впервые за много лет героиня почувствовала свободу.

Когда психологическое перевоплощение подошло к концу, девушку ждали внешние изменения. Наталья посетила стоматолога, косметолога и отправилась на шопинг. Также девушка узнала секреты макияжа и обновила свою прическу.

На финал перевоплощения приехали дети, коллеги и подруги Натальи. Девушка изменилась до неузнаваемости, и в ее глазах появился счастливый блеск.

Какой еще неожиданный гость приехал к Наталье на финал перевоплощения? Выполнили ли дети героини просьбу Андрея Жельветро? И как изменилась жизнь Натальи после проекта?

Смотрите в полном 2 выпуске мейковера «Счастливы за семь дней».

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