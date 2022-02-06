В премьерном выпуске «Счастливы за семь дней» героиней проекта стала Ольга Гордиенко с Киевщины. Девушке 36 лет, и она не нравится себе. Неуверенности героине добавляет и тот факт, что после 17 лет брака муж изменил ей. В 1 выпуске проекта «Счастливы за семь дней» эксперты попытаются помочь Ольге навести порядок в отношениях, а также измениться внутри и снаружи, чтобы стать счастливой. Удастся ли это героине? Возможно ли сохранить отношения после измены? И какие звездные гости поделятся своим опытом в этом вопросе? Читайте далее.

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36-летняя Ольга из Фастова — домохозяйка, любящая жена и мама двоих дочерей. Девушка в браке уже 17 лет, и муж Виталий начал терять к ней интерес. Ольга признается, что они были счастливы до недавних пор. Но когда муж внезапно начал говорить о разводе, героиня начала подозревать его в измене и это… оказалось правдой. Пара обсудила сложившуюся ситуацию и решила больше не возвращаться к ней. Но с тех пор девушка чувствует себя разбитой. Ольга переступила через себя ради семьи, но ее доверие сломано.

Эксперт проекта Марина Боржемская призналась, что в ее жизни также была измена мужа и ей было очень больно. Поэтому она хорошо понимает героиню. Для Надежды Матвеевой и Андрея Жельветро измена — это знак того, что отношения заканчиваются. Будет ли так же с браком Ольги, и есть ли прощение после измены?

Надежда Матвеева попыталась найти ответ на этот вопрос и отправилась домой к героине. Там ведущая провела инспекцию гардероба Ольги и увидела, что одежда не подчеркивает достоинств ее фигуры и индивидуальность. Надежда также немного пообщалась с семьей девушки, после чего забрала ее навстречу переменам.

И вот Ольга встретилась со всеми тремя экспертами. Девушка призналась им, что хочет измениться, потому что не нравится себе. Ее беспокоил лишний вес и чувства после измены мужа. Но героиня призналась, что и себя считает виновной в случившемся. Ольга говорит, что муж давно перестал смотреть на нее с восхищением. Она утратила свою женственность, растворившись в проблемах и неурядицах. И именно поэтому ей срочно нужно было полюбить в себе женщину.

Ольга также поделилась с экспертами, что дети знают об изменах Виталия. Старшая дочь даже звонила любовнице, чтобы защитить маму. Эксперты единогласно выразили уверенность в том, что детям не стоит знать о таком.

Далее Ольгу ждало страшное открытие. Ей предстояло заглянуть в будущее и посмотреть на себя через 10 лет. Увиденное повергло Ольгу в шок. Девушка заверила, что приложит все усилия, чтобы измениться и не стать такой, как на фото.

На следующий день Марина Боржемская пригласила Ольгу на прогулку, и они обсудили вопрос повышения самооценки. Эксперт посоветовала героине чаще общаться с другими людьми, в том числе мужчинами, и даже позволять себе небольшой флирт. Чтобы воплотить это в жизнь, Марина подготовила Ольге сюрприз — танцевальную тренировку на улице. Девушка прекрасно справилась с этим, и у нее впервые появился блеск в глазах.

Затем героиню ждала работа с психологом Андреем Жельветро. Он предложил ей пройти по главным этапам жизни с помощью клубка. Первым пунктом было детство Ольги. Оказалось, что ее родители давно развелись, и это влияет на нее и сейчас. А также это вредит и дочерям героини, ведь она накладывает на них свой отпечаток. Андрей показал Ольге, насколько важно ей вернуть свою женственность и попрощаться с прошлым. И девушка начала свой путь к этому.

Психолог также пообщался с мужем Ольги. Они обсудили сложившуюся ситуацию и ее причины. Виталий признался, что хочет сохранить семью и для этого готов на все. Эксперт предложил мужчине пройти проверку детектором лжи, и он согласился.

Результаты теста Ольга смотрела в компании Надежды Матвеевой. Девушке предстояло выплеснуть негативные эмоции путем разбивания тарелок. Детектор показал, что Виталий сожалел о женитьбе на Ольге и изменил ей из-за того, что она перестала его привлекать как женщина. У героини это вызвало сильные эмоции и слезы. Одна из тарелок даже оставила след на стене. Но в то же время полиграф подтвердил, что мужчина хочет остаться в семье и даже готов отдать за жену жизнь. После горькой правды Надежда предложила Ольге реставрировать одну из тарелок и украсить ее золотом. Это стало символом того, что все в жизни можно исправить и трещины — это наш опыт.

Надежда также познакомила Ольгу с парой, которая пережила измену в супружеской жизни и осталась вместе. Ею оказались… Ольга Сумская и Виталий Борисюк. Они поделились с героиней, что пережили подобную ситуацию и даже хотели развестись, но все-таки не стали этого делать. Ольга и Виталий научились прощать друг друга, и сейчас они счастливы вместе. Звездная пара посоветовала героине сохранить брак и вернуть романтику в отношения, а также не обращать внимания на мнение окружающих.

В конце первого выпуска Ольгу ждало внешнее перевоплощение. Она отправилась к косметологу и на шопинг. Подбором домашней и повседневной одежды занялась Надежда. Ведущая выбрала девушке наряды, которые будут удачно подчеркивать достоинства ее фигуры. Также Ольга узнала секреты повседневного макияжа и увидела, как она может выглядеть каждый день.

Финал программы проходил в родном городе Ольги — Фастове. Там собрались все ее друзья и родные. Появление Ольги вызвало настоящий фурор.

Девушка изменилась до неузнаваемости, и ее старшая дочь даже расплакалась от счастья.

А Виталий записал Ольге видеообращение, в котором публично извинился перед женой за измену и сказал, что хочет сохранить семью.

Сможет ли Ольга простить мужа? Произойдет ли в их семье примирение? Как изменилась жизнь героини после мейковера? И чем еще запомнился 1 выпуск проекта?

Смотрите в полном 1 выпуске мейковера «Счастливы за семь дней».

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