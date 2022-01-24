Уже 6 февраля в 18:40 состоится премьера мейковера собственной разработки СТБ «Счастливы за семь дней». Эксклюзивно для сайта STB.UA руководитель проекта Дарья Майборода поделилась, чем он будет интересен зрителям. Она рассказала, в чем уникальность мейковера, в каких направлениях будет вестись работа над перевоплощением героинь и почему ведущих на проекте «Счастливы за семь дней» сразу трое. Читайте интервью с Дарьей Майбородой в материале.

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Дарья, расскажите, чем будет интересен зрителям проект «Счастливы за семь дней»?

В нем собрано все, за что зритель любит СТБ. Истории реальных героинь, понятные и близкие каждому. Путь преодоления, который проходят героини, — это, с одной стороны, глубокая психологическая работа, а с другой — какая-то магия, которая происходит здесь и сейчас. Здесь есть место и проработке страхов, обид, травм прошлого, и реальным советам о том, как наладить отношения с мужем, детьми, родителями, и, конечно же, визуальному перевоплощению.

А еще мне кажется, что это очень современный проект. Мы не будем учить женщин быть идеальными женами, матерями, дочерями, подругами, сотрудницами и т. д. Мы будем работать как раз над тем, чтобы избавиться от установок, которые есть у многих из нас в головах, что я что-то должна — терпеть, страдать, ставить себя на последнее место. Наш фокус — психологическое здоровье и, как следствие, — счастье.

Как появилась идея проекта?

Честно говоря, я не знаю всех подробностей. Мейковер достался мне в наследство от команды проекта «Зважені та щасливі». Когда этот проект закрылся, они начали работать над новыми форматами. Так появилось ток-шоу «О чем молчат женщины» и проект под кодовым названием «Мейковер». Ребята придумали несколько его уникальных фишек. Одна из них в том, что перевоплощение, в первую очередь, психологическое, ждет не только героинь, но и их родных. А еще каждая героиня перед началом трансформации увидит, какой может стать, если не начнет меняться.

Дальше эту идею мы шлифовали вместе с командой и руководством канала, и в итоге появились «Счастливы за семь дней».

В каких направлениях будет вестись работа над перевоплощением героинь?

В основном работа будет направлена на психологические изменения, и только потом — на визуальные. Потому что сложно быть красивой, когда ты несчастна. Как-то обозначить подробнее векторы работы сложно — для каждой героини план изменений мы составляем индивидуально. Ведь и проблемы у всех разные, и рецепт счастья каждой нужен свой.

История какой из героинь впечатлила вас больше всего?

Наверное, «впечатлила» — не совсем подходящее слово. Все истории впечатлили, но впечатления — разные. Были героини, которые вызывали восхищение от того, как сильно и глубоко они изменились за короткий срок участия в программе. Например, Маша Бондарчук. Ее история — очень яркое перевоплощение из женщины в домашнем халате, которую погубил карантин, в эффектную, уверенную в себе и наполненную жизнью звезду. Действительно, Маша в финале своего перевоплощения — королева.

А были истории, от которых холодело все. Самые тяжелые судьбы — у Наташи Гавриловой и Нади Зевди. Наташу, в прошлом первую красавицу школы, погубил муж-садист. У Нади все еще трагичнее — она выросла в интернате и, хоть и повзрослела, так и осталась девочкой из интерната — неуклюжей, зажатой, травмированной. У обеих героинь очень много боли внутри. Работа с ними далась экспертам тяжело. Но и результаты у них крутые.

А почему в проекте «Счастливы за семь дней» будет сразу трое ведущих?

Потому что одному ведущему весь объем работы просто не осилить. Да и помощь нашим героиням нужна разная: и психологическая — этим в основном занимается Андрей Жельветро (почему в основном — расскажу позже). И помощь в налаживании питания и занятиях спортом — во-первых, потому что каждая вторая хочет похудеть, подтянуть тело и т. д., а во-вторых, потому что доказано, что активный образ жизни помогает наладить и психологическое состояние. В этом направлении в проекте работает Марина Боржемская.

А еще нашей героине нужна поддержка — теплая, дружеская. Такой душевной подругой для них становится Надя Матвеева. С ней и посекретничать можно, и на мужа пожаловаться, и к свиданию подготовиться, и новый гардероб подобрать. А еще Надя, как никто, умеет мотивировать на изменения. Причем способы у нее в арсенале разные. Как говорила сама Надя, в этом проекте она иногда фея с легкой волшебной палочкой, а иногда фея с дубинкой потяжелее.

Но и Марина, и Надя в проекте часто брали на себя часть психологической работы с героинями — и в этом своего рода фишка проекта. У обеих ведущих за плечами огромный опыт — и телевизионный в работе с героями в разных проектах, и женский. И в героинях, в их историях Надя и Марина часто узнавали себя, события из своей жизни. Именно это помогало им понять, поддержать, а если нужно — подтолкнуть героиню к осознанию и решению ее проблемы.

С какими сложностями команда столкнулась во время съемок?

С плотным графиком съемок и отсутствием выходных. Это, наверное, все сложности. Остальное — решаемые задачи. У нас классная команда, поэтому в основном было весело, хоть и сложно.

Планируются ли съемки новых сезонов проекта?

Мы уже принимаем заявки на участие в следующем сезоне! Так что заходите на сайт СТБ и заполняйте анкету.

Смотрите премьеру проекта «Счастливы за семь дней» 6 февраля в 18:40 на СТБ!

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