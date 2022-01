Уже 6 лютого о 18:40 відбудеться прем’єра мейковеру власної розробки СТБ «Щасливі за сім днів». Ексклюзивно для сайту STB.UA керівниця проєкту Дар’я Майборода поділилася, чим він буде цікавий глядачам. Вона розповіла, у чому унікальність мейковеру, в яких напрямах вестиметься робота над перевтіленням героїнь і чому ведучих на проєкті «Щасливі за сім днів» одразу троє. Читайте інтерв’ю з Дар’єю Майбородою в матеріалі.

Дар’є, розкажіть, чим буде цікавий глядачам проєкт «Щасливі за сім днів»?

У ньому зібрано все, за що глядач любить СТБ. Історії реальних героїнь, зрозумілі і близькі кожному. Шлях подолання, який проходять героїні, — це, з одного боку, глибока психологічна робота, а з іншого — якась магія, яка відбувається тут і зараз. Тут є місце і опрацюванню страхів, образ, травм минулого, і реальним порадам про те, як налагодити стосунки з чоловіком, дітьми, батьками, і, звичайно ж, візуальному перевтіленню.

А ще мені здається, що це дуже сучасний проєкт. Ми не будемо вчити жінок бути ідеальними дружинами, матерями, доньками, подругами, співробітницями тощо. Ми будемо працювати якраз над тим, щоб позбутися установок, які є у багатьох із нас в головах, що я щось повинна — терпіти, страждати, ставити себе на останнє місце. Наш фокус — психологічне здоров’я і, як наслідок, — щастя.

Як з’явилася ідея проєкту?

Чесно кажучи, я не знаю всіх подробиць. Мейковер дістався мені у спадок від команди проєкту «Зважені та щасливі». Коли цей проєкт закрився, вони почали працювати над новими форматами. Так з’явилося ток-шоу «Про що мовчать жінки» і проєкт під кодовою назвою «Мейковер». Його команда придумала кілька унікальних фішок. Одна з них у тому, що перевтілення, передовсім психологічне, чекає не тільки героїнь, але і їхніх рідних. А ще кожна героїня перед початком трансформації побачить, якою може стати, якщо не почне змінюватися.

Далі цю ідею ми шліфували разом з командою і керівництвом каналу, і в підсумку з’явилися «Щасливі за сім днів».

У яких напрямах вестиметься робота над перевтіленням героїнь?

Переважно робота буде спрямована на психологічні зміни, і тільки потім — на візуальні. Тому що важко бути красивою, коли ти нещасна. Якось позначити детальніше вектори роботи складно — для кожної героїні план змін ми складаємо індивідуально. Адже і проблеми у всіх різні, і рецепт щастя кожній потрібен свій.

Історія якої з героїнь вразила вас найбільше?

Напевно, «вразила» — не зовсім те слово. Всі історії вразили, але враження — різні. Були героїні, які викликали захоплення від того, як сильно і глибоко вони змінилися за короткий термін участі в програмі. Наприклад, Маша Бондарчук. Її історія — дуже яскраве перевтілення з жінки в домашньому халаті, яку згубив карантин, в ефектну, впевнену в собі і сповнену життя зірку. Справді, Маша у фіналі свого перевтілення — королева.

А були історії, від яких хололо все. Найважчі долі — у Наталі Гаврилової і Наді Зевді. Наталю, в минулому першу красуню школи, занапастив чоловік-садист. У Наді все ще трагічніше — вона виросла в інтернаті і, хоч і подорослішала, так і залишилася дівчинкою з інтернату — незграбною, скутою, травмованою. У обох героїнь дуже багато болю всередині. Робота з ними далася експертам важко. Але й результати в них круті.

А чому в проєкті «Щасливі за сім днів» буде одразу троє ведучих?

Тому що одному ведучому весь обсяг роботи просто не подужати. Та й допомога нашим героїням потрібна різна: і психологічна — цим здебільшого займається Андрій Жельветро (чому здебільшого — розповім пізніше). І допомога в налагодженні харчування та заняттях спортом — по-перше, тому що кожна друга хоче схуднути, підтягнути тіло тощо, а по-друге, тому що доведено, що активний спосіб життя допомагає налагодити і психологічний стан. У цьому напрямку в проєкті працює Марина Боржемська.

А ще нашій героїні потрібна підтримка — тепла, дружня. Такою душевною подругою для них стає Надя Матвєєва. З нею і поділитися секретами можна, і на чоловіка поскаржитися, і до побачення підготуватися, і новий гардероб дібрати. А ще Надя, як ніхто, вміє мотивувати на зміни. Причому способи у неї в арсеналі різні. Як казала сама Надя, у цьому проєкті вона іноді фея з легкою чарівною паличкою, а іноді фея з важчим дрючком.

Але і Марина, і Надя в проєкті часто брали на себе частину психологічної роботи з героїнями — і в цьому свого роду фішка проєкту. У обох ведучих за плечима величезний досвід — і телевізійний в роботі з героями в різних проєктах, і жіночий. І в героїнях, в їхніх історіях Надя і Марина часто впізнавали себе, події зі свого життя. Саме це допомагало їм зрозуміти, підтримати, а якщо треба — підштовхнути героїню до усвідомлення і вирішення її проблеми.

З якими труднощами команда зіткнулася під час знімань?

Зі щільним графіком зйомок і відсутністю вихідних. Це, напевно, всі складнощі. Решта — вирішувані завдання. У нас класна команда, тому переважно було весело, хоч і складно.

Чи планується знімання нових сезонів проєкту?

Ми вже приймаємо заявки на участь у наступному сезоні! Так що заходьте на сайт СТБ і заповнюйте анкету.

