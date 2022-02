У прем’єрному випуску «Щасливі за сім днів» героїнею проєкту стала Ольга Гордієнко з Київщини. Дівчині 36 років, і вона не подобається собі. Невпевненості героїні додає і той факт, що після 17 років шлюбу чоловік зрадив їй. У 1 випуску проєкту «Щасливі за сім днів» експерти спробують допомогти Ользі навести лад у стосунках, а також змінитися всередині і зовні, щоб стати щасливою. Чи вдасться це героїні? Чи можливо зберегти стосунки після зради? І які зіркові гості поділяться своїм досвідом у цьому питанні? Читайте далі.

36-річна Ольга з Фастова — домогосподарка, любляча дружина і мама двох доньок. Дівчина в шлюбі вже 17 років, і чоловік Віталій почав втрачати до неї інтерес. Ольга зізнається, що вони були щасливими донедавна. Та коли чоловік зненацька почав говорити про розлучення, героїня стала підозрювати його в зраді, і це… виявилося правдою. Пара обговорила ситуацію, що склалася, і вирішила більше не повертатися до неї. Однак відтоді дівчина почувається розбитою. Ольга переступила через себе заради сім’ї, але її довіру зламано.

Експертка проєкту Марина Боржемська зізналася, що в її житті також була зрада чоловіка і їй було дуже боляче. Тому вона добре розуміє героїню. Для Надії Матвєєвої та Андрія Жельветро зрада — це ознака того, що стосунки закінчуються. Чи буде так само зі шлюбом Ольги, і чи є прощення після зради?

Надія Матвєєва спробувала знайти відповідь на це питання і вирушила додому до героїні. Там ведуча провела інспекцію гардеробу Ольги і побачила, що одяг не підкреслює переваг її фігури та індивідуальності. Надія також трохи поспілкувалася з родиною дівчини, після чого забрала її назустріч змінам.

І ось Ольга зустрілася з усіма трьома експертами. Вона зізналася їм, що хоче змінитися, бо не подобається собі. Її турбували зайва вага й відчуття після зради чоловіка. Однак героїня зізналася, що і себе вважає винною в тому, що трапилося. Ольга каже, що чоловік давно перестав дивитися на неї із захопленням. Вона втратила свою жіночність, розчинившись у проблемах і негараздах. І саме тому їй терміново треба було полюбити в собі жінку.

Ольга також поділилася з експертами, що діти знають про зради Віталія. Старша донька навіть телефонувала коханці, щоб захистити маму. Експерти одноголосно висловили впевненість у тому, що дітям не варто знати про таке.

Далі на Ольгу чекало страшне відкриття. Їй довелося зазирнути в майбутнє і подивитися на себе через 10 років. Побачене шокувало героїню. Дівчина запевнила, що докладе всіх зусиль, щоб змінитися і не стати такою, як на фото.

Наступного дня Марина Боржемська запросила Ольгу на прогулянку, і вони обговорили питання підвищення самооцінки. Експертка порадила частіше спілкуватися з іншими людьми, в тому числі чоловіками, і навіть дозволяти собі невеликий флірт. Щоб втілити це в життя, Марина підготувала Ользі сюрприз — танцювальне тренування на вулиці. Дівчина прекрасно впоралася з цим, і в неї вперше з’явився блиск в очах.

Потім на героїню чекала робота з психологом Андрієм Жельветро. Він запропонував їй пройти головними етапами життя за допомогою клубка. Першим пунктом було дитинство Ольги. Виявилося, що її батьки давно розлучилися, і це впливає на неї і зараз. А також це шкодить і донькам Ольги, адже вона накладає на них свій відбиток. Андрій показав героїні, наскільки важливо їй повернути свою жіночність і попрощатися з минулим. І дівчина почала свій шлях до цього.

Психолог також поспілкувався з чоловіком Ольги. Вони обговорили ситуацію, що склалася, та її причини. Віталій зізнався, що хоче зберегти сім’ю і для цього готовий на все. Андрій запропонував чоловікові пройти перевірку детектором брехні, і він погодився.

Результати тесту Ольга дивилася в компанії Надії Матвєєвої. Дівчина мала виплеснути негативні емоції шляхом розбивання тарілок. Детектор показав, що Віталій шкодував про одруження з Ольгою і зрадив їй через те, що вона перестала його приваблювати як жінка. В Ольги це викликало сильні емоції та сльози. Одна з тарілок навіть залишила слід на стіні. Та водночас поліграф підтвердив, що чоловік хоче залишитися в сім’ї і навіть готовий віддати за дружину життя. Після гіркої правди Надія запропонувала Ользі реставрувати одну з тарілок і прикрасити її золотом. Це стало символом того, що все в житті можна виправити і тріщини — це наш досвід.

Надія також познайомила Ольгу з парою, яка пережила зраду в подружньому житті і залишилася разом. Нею виявилися… Ольга Сумська та Віталій Борисюк. Вони поділилися з героїнею, що пережили подібну ситуацію і навіть хотіли розлучитися, але все-таки не стали цього робити. Ольга і Віталій навчилися прощати одне одному, і зараз вони щасливі разом. Зіркова пара порадила героїні зберегти шлюб і повернути романтику в стосунки, а також не звертати уваги на думку інших.

Наприкінці першого випуску на Ольгу чекало зовнішнє перевтілення. Вона вирушила до косметолога і на шопінг. Добором домашнього і повсякденного одягу зайнялася Надія. Ведуча обрала дівчині вбрання, яке вдало підкреслюватиме переваги її фігури. Також Ольга дізналася секрети повсякденного макіяжу і побачила, як вона може виглядати щодня.

Фінал програми проходив у рідному місті Ольги — Фастові. Там зібралися всі її друзі та рідні. Поява Ольги викликала справжній фурор.

Дівчина змінилася до невпізнання, і її старша донька навіть розплакалася від щастя.

А Віталій записав Ользі відеозвернення, в якому публічно попросив вибачення в дружини за зраду і сказав, що хоче зберегти сім’ю.

Чи зможе Ольга пробачити чоловікові? Чи відбудеться в їхній сім’ї примирення? Як змінилося життя героїні після мейковеру? І чим іще запам’ятався 1 випуск проєкту?

