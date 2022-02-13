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Аб’юз і дитячі травми: як пройшло перевтілення героїні 2 випуску проєкту «Щасливі за сім днів»?

13.02.2022

У 2 випуску «Щасливі за сім днів» героїнею мейковеру стала 37-річна Наталя Гаврилова з Кривого Рогу. Дівчина прийшла на проєкт, щоб повністю змінити своє життя. У минулому Наталя пережила страшне насильство з боку колишнього чоловіка, внаслідок чого втратила довіру до чоловіків. Уже багато років героїня живе в страху і не бачить радості. Але на проєкті «Щасливі за сім днів» на неї чекає неймовірне перевтілення. Чому ж усе-таки хороші дівчата обирають поганих хлопців? Яким болем з минулого поділиться Наталя? І чи витримає вона боротьбу за щастя? Дізнайтеся далі.

счастливы за семь дней

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37-річна Наталя живе в Кривому Розі і працює санітаркою. Вона розлучена і сама виховує двох дітей — 18-річного сина та 11-річну доньку. На проєкті «Щасливі за сім днів» героїня поділилася, що до заміжжя була дуже щасливою, їхні стосунки з нареченим були красивими й романтичними, проте після весілля все змінилося і чоловік почав її бити. Наталя жила в постійному страху і не раз викликала поліцію, але допомоги не отримала. Їй не було куди йти, тому вона все терпіла. Зараз чоловік сидить у в’язниці за вбивство п’ятьох людей. А героїня хоче знову знайти кохання, але боїться. За сім років вона жодного разу не була на побаченні.

Надія Матвєєва вирушила до Кривого Рогу, щоб познайомитися з Наталією. Вона прийшла до неї додому і побачила, що в кількох кімнатах немає світла. Виявилося, що це триває вже сім років і сім’я до цього звикла. Надія також провела інспекцію гардеробу героїні і виявила там лише декілька речей. Ведуча пообіцяла Наталі підтримку в її змінах.

счастливы за семь дней

У Києві на зустрічі з експертами дівчина розповіла історію свого життя. Вона зізналася, що пережила аб’юз і насильство в шлюбі. Розповідаючи свою історію, героїня не могла стримати сліз, і в неї почалася сильна панічна атака. Тільки лікар допоміг Наталі прийти до тями. Її історія шокувала експертів.

Після невеликої перерви Наталю чекало ще одне складне випробування — знайомство з собою через 10 років. Відображення в дзеркалі злякало її, і вона висловила готовність до змін.

счастливы за семь дней

Наступний день героїні почався з розслаблення в спа-салоні. Вона зізналася, що переживає подібний досвід уперше. Потім на неї чекало тренування з тайського боксу з Мариною Боржемською. Завдяки цьому дівчина змогла не лише потренувати свої м’язи, а й стала впевненішою в собі. Наталя навчилася основ бою, а також змогла виплеснути злість і образу на колишнього чоловіка. Дівчина почала свій шлях до змін.

счастливы за семь дней

Після тренування на Наталю чекала робота з психологом Андрієм Жельветро. Він запросив героїню в кіно і показав фільм… про її дітей. З екрану дочка Ангеліна і син Віктор зізналися, що неодноразово переживали булінг з боку однолітків. 18-річний хлопець єдиними своїми друзями називає віртуальних знайомих. Цим Андрій показав Наталі, що діти ростуть замкненими і нерішучими, наслідуючи її приклад. І зміни в їхній сім’ї повинні початися насамперед із неї.

счастливы за семь дней

Психолог також зустрівся з Ангеліною та Віктором, щоб поліпшити атмосферу в їхньому домі. А для цього діти повинні були почати допомагати мамі по господарству. З’ясувалося, що син нічого не робить по дому і Наталія майже весь побут тягне на собі. Наприкінці зустрічі психолог попросив Віктора полагодити в квартирі світло, а Ангеліну навести лад і чистоту.

А в цей час Надія запросила героїню надолужити згаяні за сім років побачення. Дівчина мала поспілкуватися з трьома абсолютно різними чоловіками і зробити свій вибір. Наталя познайомилася з нахабним і нарцисичним Вадимом, галантним і турботливим Євгеном, а також аб’юзивним і запальним Артуром.

счастливы за семь дней

І свій вибір дівчина зупинила на… Артурові. Стало зрозуміло, що героїня сама обирає чоловіків, схожих на колишнього. Однак проблема лежала глибше, ніж експерти могли собі уявити. Наталя поділилася з Надією, що її батько був… педофілом. Чоловік розбещував їх із сестрою, а мати не вірила їм. Через це Наталя й стала у роль жертви і тепер обирає аб’юзерів.

Оскільки героїня не довіряє чоловікам, справлятися з психологічною травмою їй допомагала Надія Матвєєва. Дівчині треба було нарешті виплеснути всі негативні емоції. Наталя висловила своїй мамі образу за її байдужість, а батькові прокричала, що ненавидить його. Уперше за багато років вона відчула свободу.

счастливы за семь дней

Коли психологічне перевтілення підійшло до завершення, на дівчину чекали зовнішні зміни. Наталя відвідала стоматолога, косметолога і вирушила на шопінг. Також дівчина дізналася секрети макіяжу й оновила свою зачіску.

На фінал перевтілення приїхали діти, колеги та подруги Наталі. Дівчина змінилася до невпізнання, і в її очах з’явився щасливий блиск.

счастливы за семь дней

Який іще несподіваний гість приїхав до Наталі на фінал перевтілення? Чи виконали діти героїні прохання Андрія Жельветро? І як змінилося життя Наталі після проєкту?

Дивіться у повному 2 випуску мейковеру «Щасливі за сім днів».

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