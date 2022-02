У 2 випуску «Щасливі за сім днів» героїнею мейковеру стала 37-річна Наталя Гаврилова з Кривого Рогу. Дівчина прийшла на проєкт, щоб повністю змінити своє життя. У минулому Наталя пережила страшне насильство з боку колишнього чоловіка, внаслідок чого втратила довіру до чоловіків. Уже багато років героїня живе в страху і не бачить радості. Але на проєкті «Щасливі за сім днів» на неї чекає неймовірне перевтілення. Чому ж усе-таки хороші дівчата обирають поганих хлопців? Яким болем з минулого поділиться Наталя? І чи витримає вона боротьбу за щастя? Дізнайтеся далі.

37-річна Наталя живе в Кривому Розі і працює санітаркою. Вона розлучена і сама виховує двох дітей — 18-річного сина та 11-річну доньку. На проєкті «Щасливі за сім днів» героїня поділилася, що до заміжжя була дуже щасливою, їхні стосунки з нареченим були красивими й романтичними, проте після весілля все змінилося і чоловік почав її бити. Наталя жила в постійному страху і не раз викликала поліцію, але допомоги не отримала. Їй не було куди йти, тому вона все терпіла. Зараз чоловік сидить у в’язниці за вбивство п’ятьох людей. А героїня хоче знову знайти кохання, але боїться. За сім років вона жодного разу не була на побаченні.

Надія Матвєєва вирушила до Кривого Рогу, щоб познайомитися з Наталією. Вона прийшла до неї додому і побачила, що в кількох кімнатах немає світла. Виявилося, що це триває вже сім років і сім’я до цього звикла. Надія також провела інспекцію гардеробу героїні і виявила там лише декілька речей. Ведуча пообіцяла Наталі підтримку в її змінах.

У Києві на зустрічі з експертами дівчина розповіла історію свого життя. Вона зізналася, що пережила аб’юз і насильство в шлюбі. Розповідаючи свою історію, героїня не могла стримати сліз, і в неї почалася сильна панічна атака. Тільки лікар допоміг Наталі прийти до тями. Її історія шокувала експертів.

Після невеликої перерви Наталю чекало ще одне складне випробування — знайомство з собою через 10 років. Відображення в дзеркалі злякало її, і вона висловила готовність до змін.

Наступний день героїні почався з розслаблення в спа-салоні. Вона зізналася, що переживає подібний досвід уперше. Потім на неї чекало тренування з тайського боксу з Мариною Боржемською. Завдяки цьому дівчина змогла не лише потренувати свої м’язи, а й стала впевненішою в собі. Наталя навчилася основ бою, а також змогла виплеснути злість і образу на колишнього чоловіка. Дівчина почала свій шлях до змін.

Після тренування на Наталю чекала робота з психологом Андрієм Жельветро. Він запросив героїню в кіно і показав фільм… про її дітей. З екрану дочка Ангеліна і син Віктор зізналися, що неодноразово переживали булінг з боку однолітків. 18-річний хлопець єдиними своїми друзями називає віртуальних знайомих. Цим Андрій показав Наталі, що діти ростуть замкненими і нерішучими, наслідуючи її приклад. І зміни в їхній сім’ї повинні початися насамперед із неї.

Психолог також зустрівся з Ангеліною та Віктором, щоб поліпшити атмосферу в їхньому домі. А для цього діти повинні були почати допомагати мамі по господарству. З’ясувалося, що син нічого не робить по дому і Наталія майже весь побут тягне на собі. Наприкінці зустрічі психолог попросив Віктора полагодити в квартирі світло, а Ангеліну навести лад і чистоту.

А в цей час Надія запросила героїню надолужити згаяні за сім років побачення. Дівчина мала поспілкуватися з трьома абсолютно різними чоловіками і зробити свій вибір. Наталя познайомилася з нахабним і нарцисичним Вадимом, галантним і турботливим Євгеном, а також аб’юзивним і запальним Артуром.

І свій вибір дівчина зупинила на… Артурові. Стало зрозуміло, що героїня сама обирає чоловіків, схожих на колишнього. Однак проблема лежала глибше, ніж експерти могли собі уявити. Наталя поділилася з Надією, що її батько був… педофілом. Чоловік розбещував їх із сестрою, а мати не вірила їм. Через це Наталя й стала у роль жертви і тепер обирає аб’юзерів.

Оскільки героїня не довіряє чоловікам, справлятися з психологічною травмою їй допомагала Надія Матвєєва. Дівчині треба було нарешті виплеснути всі негативні емоції. Наталя висловила своїй мамі образу за її байдужість, а батькові прокричала, що ненавидить його. Уперше за багато років вона відчула свободу.

Коли психологічне перевтілення підійшло до завершення, на дівчину чекали зовнішні зміни. Наталя відвідала стоматолога, косметолога і вирушила на шопінг. Також дівчина дізналася секрети макіяжу й оновила свою зачіску.

На фінал перевтілення приїхали діти, колеги та подруги Наталі. Дівчина змінилася до невпізнання, і в її очах з’явився щасливий блиск.

Який іще несподіваний гість приїхав до Наталі на фінал перевтілення? Чи виконали діти героїні прохання Андрія Жельветро? І як змінилося життя Наталі після проєкту?

Дивіться у повному 2 випуску мейковеру «Щасливі за сім днів».

