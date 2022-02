За мотивами 2-го випуску «Щасливі за сім днів». Знущатися з жінки може тільки слабкий чоловік. Або хворий.

Чому жінки не йдуть від тиранів? Тому що є носійками психології жертви. У такої поведінки завжди є причина. Найчастіше вона криється в дитинстві, у батьківській сім’ї. Дитина вбирає це, як якусь норму: якщо тебе б’ють, якщо з тебе знущаються, отже, це частина сімейного життя і культури. І вже у своєму дорослому житті вона несвідомо відтворює старий сценарій.

Не важливо, що каже жінка і як сильно скаржиться. Важливо, що вона робить! Якщо не йде, значить, її влаштовує.

Відсутність бажань ― це діагноз. Це результат життя з чоловіком, який знущається і пригнічує бажання жінки настільки, що та перестає навіть допускати думку, що вона може чогось для себе хотіти.

У жертв насильства спотворюється сприйняття свого тіла. Виникає відчуття, що їхнє тіло більше їм не належить. Воно ― власність агресора. Тому таким людям важко і неприємно дивитися на себе в дзеркалі.

Їм складно планувати і дивитися в майбутнє, бо всі їхні дії спрямовані на виживання в сьогоднішньому і завтрашньому дні. Думати і мріяти про те, яким буде їхнє життя через 5 років, їм не властиво. Вони виживають сьогодні.

Що робити?

Пам’ятайте, що кожна людина ― сама коваль власного щастя.

