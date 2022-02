Уже 6 лютого о 18:40 відбудеться довгоочікувана прем’єра унікального мейковеру власної розробки СТБ «Щасливі за сім днів». Проєкт не залишить нікого байдужим, адже він змінить не лише зовнішність, а й внутрішній світ учасниць. У 1 випуску героїнею стане 36-річна Ольга з Київщини. Своїм прикладом вона доведе всім, що змінитися за сім днів — більш ніж реально.

Уже цієї неділі відбудеться прем’єра проєкту «Щасливі за сім днів» — і вона точно здивує кожного. Героїнею 1 випуску стане 36-річна Ольга, яка вже давно втратила віру в себе. Після зради чоловіка дівчина зламалася внутрішньо і зовсім перестала собі подобатися. Проте мейковер «Щасливі за сім днів» подарує їй знову відчуття впевненості.

На наших з вами очах відбудеться неймовірна трансформація, яка не залишить нікого байдужим. Експерти проєкту Надія Матвєєва, Марина Боржемська та Андрій Жельветро допоможуть Ользі змінити ставлення до себе, щоб рівно через сім днів вона побачила в дзеркалі ту, якою завжди мріяла стати.

Не пропустіть прем’єру мейковеру «Щасливі за сім днів» 6 лютого о 18:40 на телеканалі СТБ!

