Уже 6 февраля в 18:40 состоится долгожданная премьера уникального мейковера собственной разработки СТБ «Счастливы за семь дней». Проект не оставит никого равнодушным, ведь он изменит не только внешность, но и внутренний мир участниц. В 1 выпуске героиней станет 36-летняя Ольга из Киевской области. Своим примером она докажет всем, что измениться за семь дней — более чем реально.

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Уже в это воскресенье состоится премьера проекта «Счастливы за семь дней» — и она точно удивит каждого. Героиней 1 выпуска станет 36-летняя Ольга, которая уже давно потеряла веру в себя. После измены мужа девушка сломалась внутренне и совсем перестала себе нравиться. Но мейковер «Счастливы за семь дней» подарит ей вновь ощущение уверенности.

На наших с вами глазах произойдет невероятная трансформация, которая не оставит никого равнодушным. Эксперты проекта Надежда Матвеева, Марина Боржемская и Андрей Жельветро помогут Ольге изменить отношение к себе, чтобы ровно через семь дней она увидела в зеркале ту, которой всегда мечтала стать.

Не пропустите премьеру мейковера «Счастливы за семь дней» 6 февраля в 18:40 на телеканале СТБ!

Video: Что готовит премьерный выпуск мейковера «Счастливы за семь дней»? 6 февраля 2022 на телеканале СТБ состоится премьера 1 выпуска проекта Счастливы за семь дней. Смотрите анонс 1 выпуска Счастливы за семь дней 1 сезон от 06.02.2022.

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