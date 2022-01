Уже 6 лютого о 18:40 відбудеться прем’єра проєкту «Щасливі за сім днів». Перед його стартом СТБ запускає унікальний безкоштовний марафон для всіх охочих!

Уперше телеканал СТБ проведе власний безкоштовний марафон у соціальній мережі Instagram. А це означає, що ще до прем’єри мейковеру «Щасливі за сім днів» ви зможете почати змінювати своє життя.

На марафоні на вас чекатимуть цінні поради від експертів проєкту і зірок, усе про правильні тренування та харчування, зустріч із психологом і нові практичні знання. За сім днів марафон допоможе зрозуміти і полюбити себе, стати впевненішими і визначити шлях до власного щастя.

Щоб узяти участь, підписуйтесь на сторінку @marafon_z_stb. Початок — 28 січня. У цей день ми закриємо сторінку і почнемо будувати своє щастя в компанії однодумців.

Уже в перший день марафону ексклюзивними порадами про тренування та харчування поділиться Марина Боржемська! Крім того, в учасниць марафону буде можливість поспілкуватися з ведучою проєкту і фітнес-тренеркою у прямому ефірі. Протягом тижня спікерами на марафоні також будуть: Надія Матвєєва, Андрій Жельветро, Світлана Фус, Христина Решетник, б’юті-експерти – Михайло Рудишин й Артем Чернишов та інші!

А найактивніші учасниці та учасники марафону отримають унікальні подарунки від наших експертів.

*Вручення подарунків здійснюється від імені та за рахунок експертів Марафону. Під подарунками маються на увазі товари та послуги, інформацію про точні характеристики та наповнення яких надасть особа, котра даруватиме такі товари/послуги.

Не проґавте унікальний шанс стати щасливішими. Приєднуйтесь до марафону!

