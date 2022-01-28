Уже 6 лютого о 18:40 відбудеться прем’єра проєкту «Щасливі за сім днів». Перед його стартом СТБ запускає унікальний безкоштовний марафон для всіх охочих!

Уперше телеканал СТБ проведе власний безкоштовний марафон у соціальній мережі Instagram. А це означає, що ще до прем’єри мейковеру «Щасливі за сім днів» ви зможете почати змінювати своє життя.

На марафоні на вас чекатимуть цінні поради від експертів проєкту і зірок, усе про правильні тренування та харчування, зустріч із психологом і нові практичні знання. За сім днів марафон допоможе зрозуміти і полюбити себе, стати впевненішими і визначити шлях до власного щастя.

Щоб узяти участь, підписуйтесь на сторінку @marafon_z_stb. Початок — 28 січня. У цей день ми закриємо сторінку і почнемо будувати своє щастя в компанії однодумців.

Уже в перший день марафону ексклюзивними порадами про тренування та харчування поділиться Марина Боржемська! Крім того, в учасниць марафону буде можливість поспілкуватися з ведучою проєкту і фітнес-тренеркою у прямому ефірі. Протягом тижня спікерами на марафоні також будуть: Надія Матвєєва, Андрій Жельветро, Світлана Фус, Христина Решетник, б’юті-експерти – Михайло Рудишин й Артем Чернишов та інші!

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Програма марафону:

День спорту з Мариною Боржемською . Уже сьогодні, 28 січня , відбудуться функціональні різнопланові тренування, мотиваційні настанови і, найголовніше, прямий ефір о 20:00 , де можна поставити будь-яке запитання тренерці й отримати корисні практичні рекомендації.

День харчування . Запрошена експертка, дієтологиня Світлана Фус , дасть ексклюзивні поради щодо харчування, унікальні рекомендації, які продукти треба вживати, та проведе прямий ефір, де ви зможете дізнатися ще більше корисного про ваш раціон.

День краси . Обговоримо тренди 2022 року у beauty-індустрії та поспілкуємося із запрошеними гуру у сфері краси Михайлом Рудишиним та Артемом Чернишовим , які у прямому ефірі розкажуть про найкорисніші лайфхаки догляду за обличчям, волоссям, дадуть рекомендації щодо макіяжу та зачісок.

День з психологом Андрієм Жельветро . Пропрацьовувати зовнішні сторони необхідно, але для щастя важливо бути в гармонії з собою зсередини. У цьому допоможе наш експерт, практикуючий психолог Андрій Жельветро.

День мотиваційних порад від Надії Матвєєвої , яка є прикладом невичерпної життєвої енергії та багатого досвіду. Телеведуча вже багато років носить звання найкращої подруги, мотиваторки і підтримки для всіх нас. Їй точно є чим поділитися з кожною.

День сім’ї . Як приділяти достатньо часу родині, але не забути про себе? Як зберегти пристрасні стосунки з чоловіком або дружиною, коли ви вже багато років у шлюбі? Про баланс, материнство, стосунки та любов до себе ми поговоримо із запрошеною експерткою Христиною Решетник , яка поділиться особистими лайфхаками та порадами.

Фінальний день — ще чимало корисних інсайтів чекає на вас у сьомий день марафону і, звичайно ж, підсумки.

А найактивніші учасниці та учасники марафону отримають унікальні подарунки від наших експертів.

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Подарунки * :

1 подарунковий сертифікат на фарбування волосся і макіяж у б’юті-салоні «MR_beauty_corp» Михайла Рудишина та Артема Чернишова;

3 спортивних абонементи;

10 наборів KODI PROFESSIONAL, чию продукцію обирають справжні професіонали;

25 рецептурних книг La Pasta, які можуть надихнути на створення справжніх кулінарних шедеврів;

особисті подарунки від експертів.

*Вручення подарунків здійснюється від імені та за рахунок експертів Марафону. Під подарунками маються на увазі товари та послуги, інформацію про точні характеристики та наповнення яких надасть особа, котра даруватиме такі товари/послуги.

Не проґавте унікальний шанс стати щасливішими. Приєднуйтесь до марафону!

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