Уже 6 февраля в 18:40 состоится премьера проекта «Счастливы за семь дней». Перед его стартом СТБ запускает уникальный бесплатный марафон для всех желающих!

Впервые телеканал СТБ проведет свой бесплатный марафон в социальной сети Instagram. А это значит, что еще до премьеры мейковера «Счастливы за семь дней» вы сможете начать менять свою жизнь.

На марафоне вас будут ждать ценные советы от экспертов проекта и звезд, все о правильных тренировках и питании, встреча с психологом и новые практические знания. За семь дней марафон поможет вам понять и полюбить себя, стать более уверенными и определить путь к собственному счастью.

Чтобы принять участие, подписывайтесь на страницу @marafon_z_stb. Начало – 28 января. В этот день мы закроем страницу и начнем строить свое счастье в компании единомышленников.

Уже в первый день марафона эксклюзивными советами по тренировкам и питанию поделится Марина Боржемская! Кроме того, у участниц марафона будет возможность пообщаться с ведущей проекта и фитнес-тренером в прямом эфире. В течение недели спикерами на марафоне также будут: Надежда Матвеева, Андрей Жельветро, ​​Светлана Фус, Кристина Решетник, бьюти-эксперты – Михаил Рудишин и Артем Чернышов и другие!

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Программа марафона:

День спорта с Мариной Боржемской . Уже сегодня, 28 января , состоятся функциональные разноплановые тренировки, мотивационные наставления и, самое главное, прямой эфир в 20:00 , где можно задать любой вопрос тренеру и получить полезные практические рекомендации.

День питания . Приглашенный эксперт, диетолог Светлана Фус, даст эксклюзивные советы по питанию, уникальные рекомендации, какие продукты следует употреблять, и проведет прямой эфир, где вы сможете узнать еще больше полезного для вашего рациона.

День красоты . Обсудим тренды 2022 года в beauty-индустрии и пообщаемся с приглашенными гуру в сфере красоты Михаилом Рудишиным и Артемом Чернышовым , которые в прямом эфире расскажут о самых полезных лайфхаках по уходу за лицом, волосами, дадут рекомендации по макияжу и прическам.

День с психологом Андреем Жельветро . Прорабатывать внешние стороны необходимо, но для счастья важно быть в гармонии с собой изнутри. В этом поможет наш эксперт, практикующий психолог Андрей Жельветро.

День мотивационных советов от Надежды Матвеевой , являющейся примером неисчерпаемой жизненной энергии и богатого опыта. Телеведущая уже много лет носит звание лучшей подруги, мотиватора и поддержки для всех нас. Ей точно есть чем поделиться с каждой.

День семьи . Как уделять достаточно времени семье, но не забыть о себе? Как сохранить страстные отношения с супругом, когда вы уже много лет в браке? О балансе, материнстве, отношениях и любви к себе мы поговорим с приглашенным экспертом Кристиной Решетник , которая поделится личными лайфхаками и советами.

Финальный день – еще немало полезных инсайтов ждет вас в седьмой день марафона и, конечно же, итоги.

А активные участницы и участники марафона получат уникальные подарки от наших экспертов.

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Подарки*:

1 подарочный сертификат на покраску волос и макияж в бьюти-салоне «MR_beauty_corp» Михаила Рудишина и Артема Чернышова;

3 спортивных абонемента;

10 наборов KODI PROFESSIONAL, чью продукцию выбирают настоящие профессионалы;

25 рецептурных книг La Pasta, которые могут вдохновить на создание настоящих кулинарных шедевров;

личные подарки от профессионалов.

*Вручение подарков осуществляется от имени и за счет экспертов Марафона. Под подарками подразумеваются товары и услуги, информацию о точных характеристиках и наполнениях которых предоставит лицо, которое будет дарить такие товары/услуги.

Не упустите уникальный шанс стать счастливее. Присоединяйтесь к марафону!

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