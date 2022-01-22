Чем полезен киви: рассказала Марина Боржемская

Эксперт проекта «Счастливы за семь дней» Марина Боржемская уверена, что киви является очень недооцененным фруктом. И здесь речь идет не только о его вкусовых качествах, но и о ценности для здоровья. Чем же полезен киви — читайте далее.

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Пищевая ценность киви

Ведущая проекта «Счастливы за семь дней» Марина Боржемская уверяет, что киви идеально подходит для еды в начале дня и перекусов. Фрукт содержит витамин С, который обеспечивает организм энергией; витамин К, предотвращающий развитие остеопороза; витамин В9, способствующий укреплению иммунной системы, и витамин Е, который является противовоспалительным средством и способствует правильной работе сердца.

Киви также насыщен минералами и микроэлементами, в частности, медью, необходимой для производства коллагена и восстановления тканей, и калием — для правильного пищеварения и мышечного тонуса.

Чем полезен киви для здоровья

Марина уверена, что польза киви для организма человека очень высока. Фрукт богат антиоксидантами, поэтому его ежедневное употребление предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний и даже некоторых видов рака. Регулярное употребление киви снижает уровень триглицеридов в крови, регулирует метаболизм, снижает уровень холестерина, а также способствует заживлению ран и восстановлению после болезней, осложнений и операций.

Как видите, киви действительно является очень ценным фруктом, заслуживающим внимания каждой хозяйки.

Ешьте киви чаще и смотрите премьеру проекта «Счастливы за семь дней» 6 февраля в 18:40 на СТБ, чтобы узнать еще больше секретов правильного питания.

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