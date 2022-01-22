Чим корисне ківі: розповіла Марина Боржемська

Експертка проєкту «Щасливі за сім днів» Марина Боржемська впевнена, що ківі є дуже недооціненим фруктом. І тут ідеться не тільки про його смакові якості, а й про цінність для здоров’я. Чим же корисне ківі — читайте далі.

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Харчова цінність ківі

Ведуча проєкту «Щасливі за сім днів» Марина Боржемська запевняє, що ківі ідеально підходить для їжі на початку дня і перекусів. Фрукт містить вітамін С, який забезпечує організм енергією; вітамін К, що запобігає розвитку остеопорозу; вітамін В9, що сприяє зміцненню імунної системи, і вітамін Е, який чинить протизапальну дію і сприяє правильній роботі серця.

Ківі також насичене мінералами і мікроелементами, зокрема, міддю, необхідною для виробництва колагену і відновлення тканин, і калієм — для правильного травлення і м’язового тонусу.

Чим корисне ківі для здоров’я

Марина впевнена, що користь ківі для організму людини дуже висока. Фрукт багатий на антиоксиданти, тому його щоденне вживання запобігає розвитку серцево-судинних захворювань і навіть деяких видів раку. Регулярне вживання ківі знижує рівень тригліцеридів у крові, регулює метаболізм, знижує рівень холестерину, а також сприяє загоєнню ран і відновленню після хвороб, ускладнень та операцій.

Як бачите, ківі справді дуже цінний фрукт, вартий уваги кожної господині.

Їжте ківі частіше і дивіться прем’єру проєкту «Щасливі за сім днів» 6 лютого о 18:40 на СТБ, щоби дізнатися ще більше секретів правильного харчування.

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