Марина Боржемська розповіла, чому шкідливо їсти на ніч

Усі ми знаємо, що на ніч їсти шкідливо. Проте іноді кожен з нас піддається спокусі і дозволяє собі пізні перекуси. Як подолати тягу до холодильника і не допустити нічного переїдання, знає ведуча проєкту «Щасливі за сім днів» Марина Боржемська.

Більше на тему: Продукти, які не варто їсти натщесерце: поради Марини Боржемської

Експертка мейковеру «Щасливі за сім днів» Марина Боржемська як ніхто розбирається в принципах правильного харчування. Ведуча розповідає, чому люди часом переїдають на ніч. Марина виділяє три причини:

Ведуча пояснює, чому нічна їда погано впливає на організм. Вона каже, що перед сном шлунок уже не може перетравлювати їжу належним чином, і вона не всмоктується в стінки тонкого кишківника, а в товстому піддається впливу патогенної мікрофлори, що призводить до утворення токсинів. Крім того, надлишок вуглеводних продуктів у нічний час спричиняє значний викид інсуліну, внаслідок чого процес перерозподілу цукру в печінці і жирових тканинах порушується і відбувається відкладання жиру в організмі.

Щоби не допускати нічних переїдань, Марина Боржемська радить робити так:

Не переїдайте на ніч, будьте здоровими і дивіться прем’єру проєкту «Щасливі за сім днів» 6 лютого о 18:40 на СТБ.

Більше на тему: Безкоштовний марафон від СТБ до прем’єри «Щасливі за сім днів»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.