Марина Боржемська розповіла, чому шкідливо їсти на ніч

Усі ми знаємо, що на ніч їсти шкідливо. Проте іноді кожен з нас піддається спокусі і дозволяє собі пізні перекуси. Як подолати тягу до холодильника і не допустити нічного переїдання, знає ведуча проєкту «Щасливі за сім днів» Марина Боржемська.

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Причини нічних переїдань

Експертка мейковеру «Щасливі за сім днів» Марина Боржемська як ніхто розбирається в принципах правильного харчування. Ведуча розповідає, чому люди часом переїдають на ніч. Марина виділяє три причини:

недостатнє харчування протягом дня;

прихований голод через незбалансоване харчування протягом дня;

заїдання стресу.

Чому шкідливо їсти на ніч

Ведуча пояснює, чому нічна їда погано впливає на організм. Вона каже, що перед сном шлунок уже не може перетравлювати їжу належним чином, і вона не всмоктується в стінки тонкого кишківника, а в товстому піддається впливу патогенної мікрофлори, що призводить до утворення токсинів. Крім того, надлишок вуглеводних продуктів у нічний час спричиняє значний викид інсуліну, внаслідок чого процес перерозподілу цукру в печінці і жирових тканинах порушується і відбувається відкладання жиру в організмі.

Як перестати їсти на ніч

Щоби не допускати нічних переїдань, Марина Боржемська радить робити так:

збалансовано харчуватися протягом дня, приблизно 5 разів;

урізноманітнити раціон і стежити за кількістю білків, жирів та вуглеводів, макро- і мікроелементів;

знайти альтернативний спосіб боротьби зі стресом: вечірні прогулянки, спорт, йога, перегляд серіалу або лекцій в інтернеті тощо.

Не переїдайте на ніч, будьте здоровими і дивіться прем’єру проєкту «Щасливі за сім днів» 6 лютого о 18:40 на СТБ.

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