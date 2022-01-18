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Продукти, які не варто їсти натщесерце: поради Марини Боржемської

18.01.2022

Ведуча та експертка проєкту  «Щасливі за сім днів» Марина Боржемська вже багато років допомагає українцям ставати здоровішими завдяки тренуванням і правильному харчуванню. Вона точно знає, як їсти так, щоби не нашкодити організму. І Марина радить усім уникати в ранковому раціоні деяких продуктів. Яких саме — дізнайтеся далі.

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Марина Боржемська знає все про правильне харчування. Своїми знаннями вона ділиться не лише з телеглядачами, а й з підписниками на сторінці в Instagram. Так, Марина склала список продуктів, які краще не їсти натщесерце, щоб не погіршувати стан кишківника, стравоходу і здоров’я загалом. До них належать:

  • цитрусові і груші, оскільки вони подразнюють порожній стравохід;
  • банани через високий вміст у них магнію та калію, а також збільшення навантаження на серцево-судинну систему;
  • кава, яка подразнює порожній шлунок;
  • гостра їжа;
  • газовані напої, які мають властивість звужувати судини шлунка, що ускладнює перетравлення їжі.

Усі ці продукти Марина радить вживати не до, а після їди.

А щоби дізнатися ще більше секретів правильного харчування ― дивіться прем’єру проєкту «Щасливі за сім днів» уже 6 лютого о 18:40 на СТБ.

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