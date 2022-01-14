Перед новорічними святами українські зірки взяли участь у соціальному проєкті з протидії домашньому насильству #НеЗдається. Однією з учасниць кампанії стала фітнес-тренерка, фахівчиня з правильного харчування і ведуча нового проєкту СТБ «Щасливі за сім днів» Марина Боржемська.

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Соціальний проєкт #НеЗдається об’єднав у собі 10 роликів, у яких українські зірки читають реальні історії постраждалих від домашнього насильства, розміщені на анонімній платформі «Мені здається».

Марина Боржемська поділилася історією дівчини, яка страждає від аб’юзу з боку чоловіка. Він постійно кричить на неї і психологічно пригнічує. Через це вона почувається нещасною.

«Коли він на мене кричить, мені здається, що зі мною щось не так. Що він втомився на роботі, що я неправильно все роблю, що я не відповідаю його очікуванням. Мені щоразу здається, що я не права. Адже він заробляє гроші, забезпечує нас і має право на емоцію. І щоразу я кажу собі про те, що цього разу він м’якше кричав», — написала дівчина анонімно.

Марина порадила авторці історії звернутися по допомогу.

Якщо ви також страждаєте від домашнього насильства — зверніться по допомогу на платформу itseems.com.ua або за номерами, вказаними тут.

Video: Марина Боржемська взяла участь у кампанії #НеЗдається Ведуча проєкту Щасливі за сім днів Марина Боржемська взяла участь у соціальному проєкті з протидії домашньому насильству #НеЗдається.

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