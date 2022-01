Соціальний проєкт #НеЗдається покликаний протидіяти домашньому насильству. Ведуча «Неймовірної правди про зірок» і нового проєкту СТБ «Щасливі за сім днів» Надія Матвєєва підтримала цю ініціативу і взяла участь у кампанії.

StarLight Media та Інститут когнітивного моделювання за підтримки Товариства Червоного Хреста України запустили кампанію з протидії домашньому насильству — #НеЗдається. В її рамках українські зірки прочитали 10 історій жертв аб’юзу.

Як і інші, історія, якою поділилася Надія Матвєєва, — реальна. Вона була відправлена анонімною користувачкою на онлайн-платформу «Мені здається». Її авторка розповіла, що пережила фізичне та психологічне насильство з боку колишнього чоловіка. З подружнього життя дівчина вийшла з переломами грудної клітини і руки.

Якщо ви теж стали жертвою домашнього насильства ― зверніться по допомогу! Більше інформації про протидію йому ви знайдете тут.

