Соціальний проєкт #НеЗдається покликаний протидіяти домашньому насильству. Ведуча «Неймовірної правди про зірок» і нового проєкту СТБ «Щасливі за сім днів» Надія Матвєєва підтримала цю ініціативу і взяла участь у кампанії.

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StarLight Media та Інститут когнітивного моделювання за підтримки Товариства Червоного Хреста України запустили кампанію з протидії домашньому насильству — #НеЗдається. В її рамках українські зірки прочитали 10 історій жертв аб’юзу.

Як і інші, історія, якою поділилася Надія Матвєєва, — реальна. Вона була відправлена анонімною користувачкою на онлайн-платформу «Мені здається». Її авторка розповіла, що пережила фізичне та психологічне насильство з боку колишнього чоловіка. З подружнього життя дівчина вийшла з переломами грудної клітини і руки.

«Після народження дитини він виганяв нас на вулицю вночі взимку, кажучи, що я погана мати. Поїв дитину пивом із пляшки. Намагаючись відібрати сина, я отримала переломи», ― поділилася спогадами дівчина.

Якщо ви теж стали жертвою домашнього насильства ― зверніться по допомогу! Більше інформації про протидію йому ви знайдете тут.

Video: Надія Матвєєва приєдналася до соціального проєкту #НеЗдається Ведуча проєкту Неймовірна правда про зірок і мейковеру Щасливі за сім днів Надія Матвєєва стала учасницею соціального проєкту з протидії домашньому насильству #НеЗдається.

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