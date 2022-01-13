Социальный проект #НеЗдається призван противодействовать домашнему насилию. Ведущая «Неймовірної правди про зірок» и нового проекта СТБ «Счастливы за семь дней» Надежда Матвеева поддержала эту инициативу и приняла участие в кампании.

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StarLight Media и Институт когнитивного моделирования при поддержке Общества Красного Креста Украины запустили кампанию по противодействию домашнему насилию — #НеЗдається. В ее рамках украинские звезды прочитали 10 историй жертв абьюза.

Как и остальные, история, которой поделилась Надежда Матвеева, — реальна. Она была отправлена анонимным пользователем на онлайн-платформу «Мені здається». Ее автор рассказала, что пережила физическое и психологическое насилие со стороны бывшего мужа. Из супружеской жизни девушка вышла с переломами грудной клетки и руки.

«После рождения ребенка он выгонял нас на улицу ночью зимой, говоря, что я плохая мать. Поил ребенка пивом из бутылки. Пытаясь отобрать сына, я получила переломы», ― поделилась воспоминаниями девушка.

Если вы тоже стали жертвой домашнего насилия ― обратитесь за помощью! Больше информации о противодействии ему вы найдете здесь.

Video: Надежда Матвеева присоединилась к социальному проекту #НеЗдається Ведущая проекта Неймовірна правда про зірок и мейковера Счастливы за семь дней Надежда Матвеева стала участницей социального проекта по противодействию домашнему насилию #НеЗдається.

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