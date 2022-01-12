Украинские звезды приняли участие в кампании по противодействию домашнему насилию — #НеЗдається. Одним из участников социального проекта стал ведущий мистического реалити «Битва экстрасенсов» Павел Костицын.

В диджитал-кампании #НеЗдається украинские звезды призвали всех людей не терпеть абьюз. В рамках проекта они прочитали 10 реальных историй жертв домашнего насилия, размещенных на анонимной платформе «Мені здається».

Павел Костицын поделился ужасающими детскими воспоминаниями одного из пользователей платформы, который рассказал, что ему буквально каждый день приходилось бороться за жизнь мамы. Отец постоянно пил и в таком состоянии избивал жену.

«Я пытаюсь защитить ее, мне очень страшно, я не хочу, чтобы он причинил ей боль, таскал за волосы, бил кулаками… До сих пор не могу это забыть», ― поделился воспоминаниями анонимный пользователь.

Если вы также стали жертвой домашнего насилия ― не бойтесь обратиться за помощью. Больше информации о противодействии ему вы найдете здесь.

Video: Павел Костицын принял участие в кампании #НеЗдається Ведущий проекта «Битва экстрасенсов» Павел Костицын стал участником социальном проекте по противодействию домашнему насилию #НеЗдається.

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