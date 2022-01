Павло Костіцин взяв участь у кампанії #НеЗдається

Українські зірки взяли участь у кампанії з протидії домашньому насильству — #НеЗдається. Одним з учасників соціального проєкту став ведучий містичного реаліті «Битва екстрасенсів» Павло Костіцин.

У диджитал-кампанії #НеЗдається українські зірки закликали всіх не терпіти аб’юз. У рамках проєкту вони прочитали 10 реальних історій жертв домашнього насильства, розміщених на анонімній платформі «Мені здається».

Павло Костіцин поділився жахливими дитячими спогадами одного з користувачів платформи, який розповів, що йому буквально щодня доводилося боротися за життя мами. Батько постійно пиячив і в такому стані бив дружину.

Якщо ви також стали жертвою домашнього насильства ― не бійтеся звернутися по допомогу. Більше інформації про протидію йому ви знайдете тут.

