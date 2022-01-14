Перед новогодними праздниками украинские звезды приняли участие в социальном проекте по противодействию домашнему насилию #НеЗдається. Одной из участниц кампании стала фитнес-тренер, специалист по правильному питанию и ведущая нового проекта СТБ «Счастливы за семь дней» Марина Боржемская.

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Социальный проект #НеЗдається объединил в себе 10 роликов, в которых украинские звезды читают реальные истории пострадавших от домашнего насилия, размещенные на анонимной платформе «Мені здається».

Марина Боржемская поделилась историей девушки, которая страдает от абьюза со стороны мужа. Мужчина постоянно кричит на нее и психологически подавляет. От этого она чувствует себя несчастной.

«Когда он на меня кричит, мне кажется, что со мной что-то не так. Что он устал на работе, что я неправильно все делаю, что я не отвечаю его ожиданиям. Мне каждый раз кажется, что я не права. Ведь он зарабатывает деньги, обеспечивает нас и имеет право на эмоцию. И каждый раз я говорю себе о том, что в этот раз он мягче кричал», — написала девушка анонимно.

Марина посоветовала автору истории обратиться за помощью.

Если вы также страдаете от домашнего насилия — обратитесь за помощью на платформу itseems.com.ua или по номерам, указанным здесь.

Video: Марина Боржемская приняла участие в кампании #НеЗдається Ведущая проекта Счастливы за семь дней Марина Боржемская приняла участие в социальном проекте по противодействию домашнему насилию #НеЗдається.

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