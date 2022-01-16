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Помилки при запіканні овочів: як зробити страву смачною

16.01.2022

Запечені овочі — це смачна, корисна і легка в приготуванні страва. Її може зробити кожна господиня, маючи у своєму арсеналі гриль або звичайну духовку. Як же запекти овочі правильно, щоб вони зберегли всі свої корисні властивості, — розповідає ведуча та експертка проєкту «Щасливі за сім днів» Марина Боржемська.

Ошибки при запекании овощей

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Марина Боржемська — експертка з правильного харчування. Вона точно знає, що, коли і в яких кількостях потрібно їсти, щоб залишатися здоровим. На своїй сторінці в Instagram Марина поділилася секретами приготування смачних і корисних овочів. Щоби вони вийшли ідеальними, важливо уникати таких помилок:

  • нарізати овочі як завгодно;
  • вважати, що всі овочі потребують однакової кількості олії;
  • запікати овочі в посуді, який першим потрапить під руку;
  • не залишати вільного місця;
  • запікати овочі на максимально низькій температурі;
  • не перевертати овочі в процесі запікання.

Усі ці помилки дуже часті і призводять до погіршення смакових якостей страви. Щоб овочі вийшли максимально смачними і корисними, Марина радить робити так:

  • нарізати всі овочі рівномірно, щоби вони були приблизно однакового розміру;
  • додавати більше олії пористим овочам, таким як гриби й баклажани, і менше коренеплодам;
  • не забувати про спеції і зелень;
  • запікати овочі на жаровні, застеленій папером для запікання, трохи змащеним олією;
  • залишати між овочами вільне місце, щоби вони прожарювалися рівномірно;
  • запікати овочі за температури не нижче 200 градусів протягом 30―40 хвилин;
  • перевертати овочі 1―2 рази за час запікання, щоб вони були просмаженими з усіх боків.

Дотримуйтесь цих простих правил, і у вас вийдуть найсмачніші запечені овочі!

Дивіться прем’єру проєкту «Щасливі за сім днів» 6 лютого о 18:40 на СТБ, щоби дізнатися ще більше корисного.

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