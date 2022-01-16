Помилки при запіканні овочів: як зробити страву смачною
Запечені овочі — це смачна, корисна і легка в приготуванні страва. Її може зробити кожна господиня, маючи у своєму арсеналі гриль або звичайну духовку. Як же запекти овочі правильно, щоб вони зберегли всі свої корисні властивості, — розповідає ведуча та експертка проєкту «Щасливі за сім днів» Марина Боржемська.
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Марина Боржемська — експертка з правильного харчування. Вона точно знає, що, коли і в яких кількостях потрібно їсти, щоб залишатися здоровим. На своїй сторінці в Instagram Марина поділилася секретами приготування смачних і корисних овочів. Щоби вони вийшли ідеальними, важливо уникати таких помилок:
- нарізати овочі як завгодно;
- вважати, що всі овочі потребують однакової кількості олії;
- запікати овочі в посуді, який першим потрапить під руку;
- не залишати вільного місця;
- запікати овочі на максимально низькій температурі;
- не перевертати овочі в процесі запікання.
Усі ці помилки дуже часті і призводять до погіршення смакових якостей страви. Щоб овочі вийшли максимально смачними і корисними, Марина радить робити так:
- нарізати всі овочі рівномірно, щоби вони були приблизно однакового розміру;
- додавати більше олії пористим овочам, таким як гриби й баклажани, і менше коренеплодам;
- не забувати про спеції і зелень;
- запікати овочі на жаровні, застеленій папером для запікання, трохи змащеним олією;
- залишати між овочами вільне місце, щоби вони прожарювалися рівномірно;
- запікати овочі за температури не нижче 200 градусів протягом 30―40 хвилин;
- перевертати овочі 1―2 рази за час запікання, щоб вони були просмаженими з усіх боків.
Дотримуйтесь цих простих правил, і у вас вийдуть найсмачніші запечені овочі!
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