Запеченные овощи — это вкусное, полезное и легкое в приготовлении блюдо. Его может сделать каждая хозяйка, имея в своем арсенале гриль либо обычную духовку. Как же запечь овощи правильно, чтобы они сохранили все свои полезные свойства, — рассказывает ведущая и эксперт проекта «Счастливы за семь дней» Марина Боржемская.

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Марина Боржемская — эксперт по правильному питанию. Она точно знает, что, когда и в каких количествах нужно есть, чтобы оставаться здоровым. На своей странице в Instagram Марина поделилась секретами приготовления вкусных и полезных овощей. Чтобы они получились идеальными, важно избегать следующих ошибок:

нарезать овощи как попало;

считать, что все овощи нуждаются в одинаковом количестве масла;

запекать овощи в посуде, которая первой попадется под руку;

не оставлять свободного места;

запекать овощи на максимально низкой температуре;

не помешивать овощи в процессе запекания.

Все эти ошибки являются распространенными и приводят к ухудшению вкусовых качеств блюда. Чтобы овощи получились максимально вкусными и полезными, Марина советует делать следующее:

нарезать все овощи равномерно, чтобы они были примерно одинакового размера;

добавлять больше масла пористым овощам, таким как грибы или баклажаны, и меньше корнеплодам;

не забывать про специи и зелень;

запекать овощи на противне, застелив его бумагой для запекания, немного смазанной маслом;

оставлять между овощами свободное место, чтобы они пропекались равномерно;

запекать овощи при температуре не ниже 200 градусов в течение 30―40 минут;

переворачивать овощи 1―2 раза за время запекания, чтобы они были прожаренными со всех сторон.

Соблюдайте эти простые правила, и у вас получатся самые вкусные запеченные овощи!

Смотрите премьеру проекта «Счастливы за семь дней» 6 февраля в 18:40 на СТБ, чтобы узнать еще больше полезностей.

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