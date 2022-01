Скакалка є тренажером, відомим кожному ще з дитинства. Проте мало хто знає, що завдяки стрибкам на ній можна поліпшити стан свого здоров’я і отримати гарну фігуру. Експерт і ведуча проєкту «Щасливі за сім днів» Марина Боржемська розповіла, які є плюси і мінуси стрибків на скакалці. Детальніше — далі.

Більше на тему: Моя місія ― робити жінок красивими: Марина Боржемська про проєкт «Щасливі за сім днів»

Ведуча проєкту «Щасливі за сім днів» Марина Боржемська впевнена, що скакалка може стати відмінним помічником у побудові гарної фігури. Все тому, що вона задіює різні групи м’язів і розвиває низку навичок одночасно. Отже, тренування зі скакалкою можуть:

Проте, за словами Марини, такі вправи підійдуть не всім. Існують деякі протипоказання до стрибків на скакалці. До них можна зарахувати:

Якщо ж у вас є захворювання серцево-судинної системи, то перед початком подібних тренувань варто проконсультуватися з лікарем.

Не пропустіть прем’єру проєкту «Щасливі за сім днів» 6 лютого о 18:40 на телеканалі СТБ!

Більше на тему: Як почати любити себе: поради Андрія Жельветро

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.